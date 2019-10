LyondellBasell anuncia construção de nova instalação para reciclagem molecular em pequena escalaA nova instalação servirá como complemento às atividades existentes de reciclagem mecânica da empresaPR Newswire

ROTTERDAM, Países Baixos e HOUSTON, 15 de outubro de 2019

ROTTERDAM, Países Baixos e HOUSTON, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell anunciou hoje a construção de uma nova instalação piloto em pequena escala, na planta de Ferrara, Itália, e dá um passo a mais na direção de converter resíduos plásticos pós-consumo em novos plásticos em escala comercial. A empresa selecionou a planta de Ferrara para a instalação piloto por conta de seu longo histórico em pesquisa e desenvolvimento, inclusive de catalisadores.

Através da colaboração com o Instituto de Tecnologia de Karlsruhe (KIT), a tecnologia de reciclagem molecular exclusive da LyondellBasell, chamada de MoReTec, demonstrou que o uso de um catalisador no processo de pirólise, ou a ruptura estrutural de resíduos plásticos em moléculas, é mais rápido e mais eficiente em termos de energia do que a reciclagem química tradicional.

"Fizemos progressos em nossas capacidades de reciclagem química nos últimos 15 meses e, por meio de pesquisas e testes, estamos estudando uma série de opções de catalisadores exclusivos da LyondellBasell", comentou Jim Seward, vice-presidente sênior de pesquisa e desenvolvimento e tecnologia e sustentabilidade da LyondellBasell. "Além de continuar com o desenvolvimento de nossas opções de catalisadores, nosso investimento em uma instalação de pequena escala nos ajudará a fazer progressos na tecnologia MoReTec em direção à escala comercial, mais uma etapa em nossa busca por uma economia verdadeiramente circular."

A tecnologia MoReTec da LyondellBasell pretende converter resíduos plásticos que são, em geral, de difícil reciclagem em filmes de múltipla camadas, levando-os de volta ao estado molecular, para que sejam usados como matéria-prima para produzir plástico novo para todos os tipos de aplicações, inclusive para as em que há contato com alimentos e em itens de cuidados com a saúde. Embora a MoReTec tenha como base a reciclagem química, a tecnologia também conta com um método baseado em catalisadores.

A LyondellBasell acredita que esta técnica tenha um potencial significativo por conta do baixo consumo de energia e processo de conversão química mais rápido, que usa menos calor.

Nos próximos meses, a LyondellBasell continuará a avançar com a construção da instalação piloto em Ferrara, enquanto também voltará sua atenção à interação de diversos tipos de resíduos no processo de reciclagem molecular, seleção de catalisadores e condições do processo.

O desenvolvimento da reciclagem molecular é apenas uma das três formas com que a LyondellBasell avança no campo de soluções sustentáveis no que tange resíduos plásticos. A LyondellBasell também tem envolvimento ativo na reciclagem mecânica por meio da parceria com a SUEZ em polímeros circulares de qualidade (QCP), que transforma resíduos plásticos pós-consumo em novas pepitas de plástico usadas em aplicações que vão desde dispositivos elétricos e embalagens para detergentes até bagagens. Além disso, a LyondellBasell obteve êxito na produção de bioplástico a partir de matérias-primas 100% renováveis como resíduos de óleo de cozinha e vegetal, que podem ser utilizadas para criar produtos como embalagens alimentícias, brinquedos e até móveis.

Sobre a LyondellBasellA LyondellBasell (NYSE: LYB) é uma das maiores refinarias e produtoras de produtos plásticos e químicos do mundo. Movida pelos funcionários ao redor do mundo, a LyondellBasell manufatura materiais e produtos cruciais para os avanços em soluções para os desafios modernos, como aumentar a segurança dos alimentos por meio de embalagens leves e flexíveis, proteger a pureza das fontes de água por meio do uso de tubulações mais fortes e versáteis, aumentar a segurança, o conforto e eficiência de combustíveis de muitos carros e caminhões e garantir a funcionalidade segura e eficaz de eletrônicos e equipamentos. A LyondellBasell comercializa seus produtos em mais de 100 países e é o maior produtor mundial de compostos de polímeros e o maior licenciador de tecnologias em poliolefinas. Em 2019, a LyondellBasell foi indicada na lista da Fortune Magazine de "Empresas mais admiradas do mundo". Para obter mais informações sobre a LyondellBasell, acesse?www.LyondellBasell.com.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=uQ8NyK3xKmILogotipo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg

FONTE LyondellBasell