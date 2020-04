LyondellBasell doa $ 1,3 milhão para combater a fome durante a pandemia de COVID-19

HOUSTON

e ROTERDÃ, Países Baixos, 14 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell (NYSE: LYB), uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e refinação do mundo, anunciou hoje a doação de $ 1,3 milhão para apoiar os esforços de resposta ao COVID-19 da Global FoodBanking Network e de outros bancos de alimentos locais nos Estados Unidos.

"Mesmo no melhor dos tempos, a fome e a insegurança alimentar são desafiadoras. A pandemia da COVID-19 tornou essa necessidade ainda mais grave, porque os bancos de alimentos no mundo vêm experimentando aumento da demanda e declínio de doações de alimentos", disse o presidente-executivo da LyondellBasell, Bob Patel. "Além do trabalho que nossa equipe está empreendendo para fornecer materiais usados em aplicações médicas, queríamos ajudar aqueles que estão encontrando dificuldades para colocar comida na mesa, por apoiar essas organizações vitalmente importantes".

A doação da LyondellBasell irá apoiar bancos de alimentos em 17 países, bem como das comunidades onde a empresa tem grandes operações.

"A pandemia abalou várias facetas de nossas vidas e milhões de pessoas, muitas das quais não tinham necessidade de ajuda antes, estão dependendo de nossas organizações de banco de alimentos para colocar comida na mesa", disse a presidente e presidente-executiva da The Global FoodBanking Network, Lisa Moon. "Nossa rede de bancos de alimentos em todo o mundo está na linha de frente dessa pandemia internacional. O apoio da LyondellBasell irá ajudar a diminuir a pressão que os bancos de alimentos estão sentindo atualmente e nos ajudar a atingir mais pessoas que estão enfrentando a fome nesse tempo difícil".

Doar fundos para fornecer alimentos às pessoas em necessidade é apenas uma das maneiras com que a LyondellBasell está respondendo durante essa pandemia. A empresa doou álcool isopropílico à Huntsman para a produção de cinco toneladas de álcool em gel, para ajudar a proteger os profissionais de saúde que estão tratando pacientes com COVID-019.

Além disso, os materiais da LyondellBasell são encontrados em muitas aplicações críticas para proteger e preservar a saúde e a segurança de dispositivos médicos, equipamentos de proteção, produtos de limpeza e várias aplicações farmacêuticas. A empresa continua a fornecer a seus clientes uma variedade de materiais, incluindo resinas de polipropileno, que são usadas para produzir fibras melt-blown (fundidas por sopro) que fornecem filtração em máscaras contra gases; produtos masterbatches que são usados em membranas respiráveis para roupas protetoras; e polipropileno, óxido de etileno e óxido de propileno que são usados para fabricar seringas médicas, kits de exame médico, sabões, desinfetantes e muitos outros produtos.

Para receber mais informações sobre a resposta contínua da LyondellBasell à pandemia da COVID-19, visite www.lyondellbasell.com ou siga a empresa no LinkedIn, Facebook ou Twitter.

Sobre a LyondellBasell

A LyondellBasell é uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e refinação do mundo. Acionada por seus empregados em todo o mundo, a LyondellBasell produz materiais e produtos essenciais para fornecer soluções para problemas modernos, como aperfeiçoar a segurança alimentar, através de embalagens leves e flexíveis, proteger a pureza dos suprimentos de água, através de canos mais fortes e mais versáteis, melhorar a segurança, o conforto e a eficiência de combustíveis de muitos carros e caminhões nas vias públicas, além de garantir a segurança e a funcionalidade efetiva de aparelhos eletrônicos e utensílios domésticos. A LyondellBasell vende produtos em mais de 100 países e é a maior produtora mundial de compostos de polímeros e a maior licenciadora de tecnologias de poliolefina. Em 2020, a LyondellBasell foi incluída na lista da revista Fortune das "Empresas mais admiradas do mundo" pelo terceiro ano consecutivo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg

FONTE LyondellBasell