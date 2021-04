LyondellBasell lança família de produtos Circulen para promover soluções circulares

ROTTERDAM

, Holanda, 12 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell (NYSE: LYB) anunciou hoje o lançamento de um conjunto de produtos sob o nomeque permite aos proprietários de marcas melhorarem a sustentabilidade dos produtos de consumo. Este anúncio marca a próxima etapa na LyondellBasell, cumprindo sua meta de sustentabilidade de produzir e comercializar dois milhões de toneladas métricas de polímeros reciclados e renováveis anualmente até 2030, um dos objetivos mais ambiciosos do setor.

A família de produtos Circulen da LyondellBasell suporta a redução de resíduos plásticos utilizando conteúdo reciclado e uma menor pegada de carbono por meio do uso de conteúdo renovável, em comparação com a matéria-prima proveniente de fontes fósseis. O portfólio de produtos Circulen inclui:

Circulen Recover - Os polímeros são fabricados a partir de resíduos plásticos através de um processo mecânico de reciclagem;

Para ajudar a alcançar as ambições da empresa, a LyondellBasell está implementando uma abordagem multifacetada para promover a economia circular, dando vida a soluções sustentáveis.

"Com o novo portfólio de produtos Circulen, estamos tomando medidas concretas para impulsionar a economia circular atual, inovar para o futuro e formar parcerias em toda a cadeia de valor", disse Ken Lane, vice-presidente executivo da LyondellBasell Global Olefins and Polyolefins. "Nossa ambição é ousada, mas necessária, e estamos empenhados em fazer nossa parte para ajudar a enfrentar os desafios globais dos resíduos plásticos no meio ambiente e nas mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que atendemos às necessidades dos clientes e proprietários de marcas."

O lançamento do novo portfólio Circulen segue vários anúncios recentes focados nas ambições de economia circular da LyondellBasell:

A expansão do portfólio de empreendimentos conjuntos de reciclagem mecânica de polímeros circulares de qualidade inclui plástico reciclado pós-consumo e pós-industrial;

A extensão da inovação futura em reciclagem avançada (molecular) com a tecnologia MoReTec da LyondellBasell e o início de uma instalação piloto;

da LyondellBasell e o início de uma instalação piloto; Utilizando insumos de base renovável compostos por resíduos e óleos de cozinha para fabricação de produtos plásticos que ajudam a reduzir o CO2 ao longo do ciclo de vida do produto; e

Garantia da Certificação internacional em sustentabilidade e carbono (ISCC), ALÉM da certificação de nossas unidades europeias de fracionadores e polímeros.

O portfólio da LyondellBasellestá atualmente disponível na Europa e em breve será lançado na América do Norte e na China.Os produtos dasão utilizados atualmente na nova linha de malas Samsonite Magnum Eco e nos equipamentos de jardinagem (por exemplo: regadores).

Sobre a LyondellBasell

A LyondellBasell (NYSE: LYB) é uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e refino do mundo. Impulsionada por seus funcionários em todo o mundo, a LyondellBasell produz materiais e produtos essenciais para o avanço de soluções para desafios modernos, como melhorar a segurança alimentar por meio de embalagens leves e flexíveis, proteger a pureza do abastecimento de água por meio de tubos mais resistentes e versáteis, melhorar a segurança, o conforto e a eficiência do combustível de muitos dos automóveis e caminhões na estrada, e garantir a funcionalidade segura e eficaz em eletrônicos e eletrodomésticos. A LyondellBasell comercializa produtos em mais de 100 países e é a maior produtora mundial de compostos de polipropileno e a maior licenciadora de tecnologias de poliolefinas. Em 2021, a LyondellBasell foi indicada para a lista da revista FORTUNE das "empresas mais admiradas do mundo" pelo quarto ano consecutivo. Mais informações sobre a LyondellBasell podem ser encontradas em www.lyondellbasell.com.

