Maior planta de célula solar NTOPCon bifacial do leste europeu junta-se à rede nacionalPR Newswire

KIEV, Ucrânia, 22 de novembro de 2019

A planta Starosynyavs'kyi, de 5,6 MW, inteiramente mantida com módulos NTOPCon bifaciais da Jolywood, foi conectada à rede nacional da Ucrânia em outubro deste ano

KIEV, Ucrânia, 22 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Jolywood, a fabricante líder mundial de módulos e células NTOPCon, anunciou que a maior planta fotovoltaica com NTOPCon bifacial de Khmelnytskyi Oblast, Ucrânia, foi conectada à rede nacional em outubro de 2019. Mantida com módulos solares D72N da Jolywood, a planta Starosynyavs'kyi, de 5,6 MW, é a primeira planta de energia solar com NTOPCon bifacial do país e a maior do seu tipo no leste da Europa. Enquanto isso, em Chernobyl uma planta de energia solar com 4 MW de NTOPCon bifacial da Jolywood também entrou em operação em outubro.

Com o módulo criado para um mais baixo custo nivelado de energia (LCOE, em inglês), a planta de energia solar de 4 MW de Chernobyl, com NTOPCon bifacial fornecida pela Jolywood, ganhou o prêmio "Melhor Projeto Inovador da Ucrânia" na SEF 2019. A Jolywood compartilhou a experiência da empresa no desenvolvimento e produção de módulos fotovoltaicos – as principais componentes de usinas de energia – e como estes módulos podem aumentar a eficiência, ampliar o ciclo de vida da estação.

A alta bifacialidade é uma das principais características dos produtos da Jolywood. A bifacialidade dos produtos da Jolywood é de até 85%, 20-25% maior do que aquela atualmente disponível no mercado. A planta solar com NTOPCon bifacial de Starosynyavs'kyi, de 5.6 MW, foi concebida para impulsionar a taxa de reflexão em solo de cor clara, em resposta às características geográficas únicas do local. Estas características asseguram a alta eficiência da conversão de energia e significativamente aumentam a capacidade de geração de energia, disse o Dr. Liu Zhifeng, diretor da Jolywood Taizhou.

"Comparado a outros produtos, nossos módulos possuem alta eficiência, nossa eficiência de célula de produção em massa já alcança 23,2%, potência de módulo, 440-455 W. Maior confiabilidade de degradação induzida por temperatura leve e elevada (LeTID, em inglês) e degradação induzida pela luz (LID) mais baixas. Tudo isto está reduzindo o custo nivelado de energia (LCOE) para nossos clientes", o Dr. Liu acrescentou.

O governo ucraniano adotou uma nova lei de energia renovável para sair da feed-in tariff (FIT, em inglês) rumo a um competitivo sistema de leilões, significando que, no futuro, investidores darão mais importância ao custo nivelado de energia (LCOE).

"O passo do governo ucraniano apresentou uma oportunidade única para a Jolywood atender à enorme demanda do mercado da Ucrânia por módulos bifaciais com baixo custo nivelado de energia", disse o Dr. Liu. "Aproveitando este novo impulso, buscaremos cooperar com nossos parceiros do centro e do leste da Europa para dinamizar ainda mais a geração de energia e melhora sua estabilidade. A maior planta de energia solar do tipo N do mundo – projeto Omã de 125 MW – usando 100% os módulos NTOPCon da Jolywood, ingressará na rede no mês que vem. É um bom sinal que os produtos NTOPCon bifaciais são bem-vindos em cada vez mais mercados".

Sobre a Jolywood

A Jolywood (SZ: 300393) é a líder mundial no desenvolvimento, produção e comercialização de backsheet fotovoltaicos, células solares NTOPCon bifaciais monocristalinas de alta eficiência e módulos bifaciais. Fundada em 2008, a Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) é a maior fabricante de backsheet fotovoltaico do mundo, com uma capacidade anual de produção de mais de 100 milhões de metros quadrados. A Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), uma subsidiária de inteira propriedade da Jolywood Suzhou, foi fundada em 2016 e, com 2,4 GW de capacidade de manufatura das células NTOPCon bifaciais, lidera o setor global da indústria de energia solar desde 2017.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1034380/Jolywood_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1034381/Jolywood_2.jpg

FONTE Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.