ShoreView é a ferramenta para marinheiros que busca revolucionar o setor náutico com tecnologia de Realidade Aumentada e avisos de perigos na costa criados por seus usuários em tempo real.

Um assistente visual inovador e pioneiro no setor náutico que oferece uma nova maneira de observar a costa, permitindo mostrar não só o que se vê com todas as informações disponíveis, mas também o que não se vê. Desde sua criação em 2019, a empresa tem um objetivo claro: reduzir a incerteza de ir para o mar onde não há estradas, curvas ou sinais como em terra. No mar, tudo o que você vê é água ou terra, e o problema vem quando você não sabe como identificar o que está à sua frente ou quando você está em movimento. Foi aqui que surgiu a solução da realidade aumentada.

A tecnologia da empresa torna possível reconhecer destinos na costa simplesmente clicando no mapa em um ponto específico que você deseja identificar. As funcionalidades são múltiplas: desde conhecer a posição e o rumo do barco, identificar pontos de interesse, saber se as condições são adequadas para navegar, levar em conta o clima, visualizar a toponímia com realidade aumentada. E isto é apenas o começo.

Há alguns meses, o aplicativo vem trabalhando com sua comunidade para enriquecer a informação em tempo real no mar, criando alertas de perigos para marinheiros como objetos flutuantes, guarda costeira, mergulhadores, influxo de barcos, correntes e outros como medusas ou conselhos sobre os interesses dos banhistas. Mais de 1.000 alertas foram criados diariamente somente durante o período ativo da funcionalidade, tendo em mente que estes são alertas efêmeros, dadas as idiossincrasias do ambiente.

Para incentivar esta participação, a partir de novembro, o pedido fará parte do ecossistema SeaCoast . Um projeto que inclui a tecnologia Blockchain e que recompensará os usuários mais ativos da aplicação e em sua comunidade de Telegram com Airdrops avaliados em $10.000 que podem ser trocados por vários serviços.

A ShoreView lançou seu protótipo (MVP) em julho de 2019 em Ibiza e Formentera, obtendo 4.000 downloads do aplicativo em apenas oito semanas. Hoje, ao expandir suas funcionalidades e cobertura, o aplicativo tem quase 200.000 downloads e mais de mil alertas diários no Mediterrâneo e no Caribe.

O aplicativo tem grande potencial, pois é uma ferramenta de fácil adoção e não requer outras tecnologias específicas para ambientes náuticos, ele é simplesmente acessado a partir do dispositivo móvel. Por este motivo, é também um complemento muito útil para um grupo heterogêneo de usuários, interessados em obter informações rotuladas em tempo real, desde skippers novatos e experientes, estudantes e escolas de qualificação náutica, tripulantes, cruzadores até turistas em terra que visitam as costas. É gratuito para download na Apple Store e no Google Play .

Contacto

Nome de contacto: Javier Lasarte (CEO)

Email de contacto: [email protected]

AGÊNCIA EFE S.A.não se responsabiliza pela informação que contém esta mensagem e não assume nenhuma responsabilidade perante terceiros sobre o seu conteudo total, estando igualmente desresponsabilizada da entidade autora do mesmo.