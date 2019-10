Mais de sessenta milhões de cidadãos mexicanos em onze estados diferentes agora estão mais seguros graças à Carbyne e ao Android™ ELS do GoogleCarbyne e Google agora estão fornecendo serviços de localização Android ELS para agências em 11 estados diferentes no México e disponibilizaram o serviço, sem nenhum custo, para os usuários, em todo o país, através da Telcel, outras operadoras se unirão no futuro.PR Newswire

CIDADE DO MÉXICO, 14 de outubro de 2019

CIDADE DO MÉXICO, 14 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Desde o lançamento em julho da parceria da Carbyne com o GoogleTM para fornecer Android ELS no México, as duas empresas iniciaram o serviço em 11 estados, oferecendo localização de emergência e agilizando a resolução de incidentes para milhões de chamadas 9-1-1. Adições recentes incluem os estados de Campeche, Chihuahua, Michoacan e Zacatecas.

Um facilitador essencial para a disponibilidade do Android ELS no México foi a colaboração da Carbyne com as operadoras de telefonia celular para permitir o envio de comunicações SMS e HTTPS durante uma chamada 9-1-1. No momento, temos o prazer de anunciar que a Telcel concluiu todas as alterações técnicas necessárias para oferecer suporte à transmissão da localização ELS via Data SMS durante uma chamada 9-1-1.

A Telcel também ativou o patrocínio de dados para dados de localização Android ELS HTTPS. Isso permite que os dados de localização ELS sejam transmitidos via HTTPS para qualquer usuários, mesmo que o telefone não tenha um plano de dados ou um saldo ativo no cartão SIM. O patrocínio de dados móveis é totalmente feito pela Carbyne e permite que todos os usuários, não apenas aqueles que podem pagar dados móveis, se beneficiem do Android ELS. A Carbyne está oferecendo este serviço com a Telcel a todas as agências 911 do México hoje e adicionará mais operadoras de telefonia celular assim que elas concluírem as alterações técnicas necessárias.

"Estamos empolgados com os resultados que vimos no México nas primeiras 13 semanas desde o lançamento", disse o CEO da Carbyne, Amir Elichai. "O Android ELS funciona totalmente com a Telcel hoje, e a Carbyne continua trabalhando com as outras operadoras de telefonia celular para dar suporte à entrega de dados Android ELS que salvam vidas. Estaremos prontos para as demais operadoras assim que elas estiverem configuradas para a entrega. Foi uma grande honra trabalhar com segurança pública e operadoras celulares no México para salvar vidas todos os dias".

Para saber mais sobre e assinar o serviço Android ELS da Google e da Carbyne, acesse https://carbyne911.com/get_els/

Sobre a CarbyneA Carbyne é líder global em tecnologia de segurança pública, permitindo comunicação de emergência em tempo real para cidadãos e Pontos de Atendimento de Segurança Pública (centros de comunicação). Seu sistema de resposta a incidentes nativo na nuvem de próxima geração 9-1-1 funciona sobre uma infraestrutura global, com o suporte de um poderoso ecossistema. A Carbyne é o único Parceiro de Soluções Cisco aprovado para 9-1-1 no mundo todo, oferecendo recursos avançados de comunicação habilitados para IP, funcionalidades de resposta enriquecidas por IA, recursos habilitados para IoT e soluções avançadas para chamadas. A Carbyne oferece hoje o futuro da segurança pública e primeira resposta.

Fundada em 2014, a Carbyne é dirigida por uma equipe de empresários e especialistas em tecnologia. A plataforma Carbyne processa milhões de chamadas por mês para clientes nos EUA, América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia. A empresa possui escritórios em Tel Aviv, México e Europa, com sede em Nova York. Para mais informações, visite: carbyne911.com.

Sobre o GoogleO Google é líder global de tecnologia focado em melhorar a maneira como as pessoas se conectam com as informações. As inovações do Google em pesquisa e publicidade na Web tornaram seu site uma das principais propriedades da Internet e sua marca, uma das mais reconhecidas no mundo.

Google e Android são marcas comerciais do Google LLC. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

