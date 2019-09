Mais ROI em Mineração de Criptomoedas Domésticas com BitHarp

WELLINGTON, Nova Zelândia, Sept. 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitHarp Group Limited ( www.BitHarp.com ), fabricante experiente de hardware de mineração de criptomoedas, agora é o nome favorito para as pessoas interessadas na mineração lucrativa de criptomoedas em casa. Lyre Miner e Harp Miner, produtos recentemente lançados pela empresa, deram início a uma nova era na mineração de criptomoedas, oferecendo hardware de mineração de baixo calor e ruído que pode ser usado dentro de espaços limitados em casa. Os usuários podem usar imediatamente essas plataformas de mineração pré-configuradas logo após a conexão, escolhendo a moeda preferida e inserindo os dados. O benefício mais interessante da Lyre Miner e da Harp Miner é a capacidade desses produtos de gerar retorno rápido do investimento para todos os usuários. Isso é viabilizado por meio da entrega de potências de alta taxa de hash que são inigualáveis no mercado. A taxa de hash é uma medida geral da capacidade de processamento de plataformas de mineração de criptomoeda. Para os mineiros, uma maior taxa de hash significa mais oportunidades de lucro e recompensa por bloco. Além disso, a Lyre Miner e a Harp Miner apoiam a rentabilidade com seu baixo consumo de energia.As taxas de hash oferecidas pela Lyre Miner e Harp Miner estão indicadas abaixo. Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) e 2000 TH/s (Harp Miner) Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) e 300 GH/s (Harp Miner) Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) e 75 GH/s (Harp Miner) Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) e 50 TH/s (Harp Miner)“BitHarp é uma das primeiras empresas neste mercado a criar produtos adequados para entusiastas casuais de criptografia que mineram em casa sem muito conhecimento ou experiência”, disse Daniel Cox, Diretor de Engenharia da BitHarp. “A Lyre Miner e a Harp Miner foram projetadas para tornar a mineração de criptomoeda fácil e acessível. É um grande prazer para nós ver muitos iniciantes lucrando com as plataformas de mineração BitHarp em casa”.Para saber mais sobre Lyre Miner e Harp Miner, visite https://www.bitharp.com/Sobre o BitHarp: BitHarp é o fabricante de criptomoedas da Nova Zelândia que produz as plataformas de mineração mais flexíveis e de alto desempenho feitos com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa para os investidores. Contato com a Mídia:

Alexa Zimine

alexa@bitharp.com

