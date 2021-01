Marco para a saúde global: com a inclusão do Paraguai, toda a América do Sul agora está protegida por leis antitabagismo abrangentesDeclaração de Matthew L. Myers, presidente da Campaign for Tobacco-Free Kids (Campanha para crianças livres de tabaco)

WASHINGTON

, 14 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Com a assinatura, na semana passada, do decreto presidencial no Paraguai proibindo o fumo e o uso de cigarros eletrônicos em locais públicos fechados e em lugares abertos de grande circulação, os países da América do Sul alcançaram um marco espetacular na saúde pública: os cidadãos de cada país da América do Sul agora estão protegidos dos perigos do fumo passivo, tornando-se o primeiro continente multinacional a alcançar este marco. Com esta política, o Paraguai juntou-se ao resto da América do Sul na proteção da saúde de seus cidadãos e do direito de respirar ar puro e livre de fumo, dando assim um poderoso exemplo para o mundo inteiro.

Todos os cidadãos dos países da América do Sul, cerca de 430 milhões de pessoas, agora estão protegidos por leis que exigem locais públicos e locais de trabalho livres de fumo. Essas leis também proíbem as áreas designadas para fumantes – uma brecha comum que enfraquece as medidas de ambientes livres de fumo e que é frequentemente promovida pela indústria do tabaco.

Esse progresso impressionante é o resultado de anos de compromisso e ação de líderes políticos e grupos da sociedade civil em países da América do Sul, que trabalharam para cumprir suas obrigações de acordo com a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde (CQCT/OMS), o tratado global para o controle do tabaco. O ano de 2020 marcou o 15º aniversário da CQCT. Quando a CQCT entrou em vigor pela primeira vez, apenas um país da América do Sul, o Uruguai, oferecia aos seus cidadãos uma proteção ampla e eficaz contra o fumo passivo.

As leis antitabagismo abrangentes demonstraram ter aceitação entre o público, melhoram rapidamente a saúde, e não prejudicam o comércio. A evidência científica é clara no sentido de que a única forma eficaz de proteger os trabalhadores e o público contra o fumo passivo é implementando ambientes livres de fumo em todos os locais de trabalho e lugares públicos, incluindo restaurantes, bares e outros locais de hospitalidade.

O sucesso da América do Sul é particularmente uma excelente notícia no momento em que os países enfrentam a pandemia da COVID-19. Nunca foi tão importante manter nossos pulmões saudáveis. Uma das melhores maneiras de fazê-lo é deixando de fumar e vaporizar, e a Campanha para crianças livres de tabaco insistiu para que os tomassem medidas firmes para reduzir o tabagismo e a vaporização.

À medida que as empresas de tabaco combatem agressivamente as políticas eficazes para reduzir o uso do tabaco e buscam se redefinir como empresas preocupadas com a saúde, mesmo enquanto exploram a atual pandemia para comercializar seus produtos nocivos e viciantes, é crucial que os governos e os defensores da saúde sustentem a luta para aprovar e implementar firmemente as medidas comprovadas de controle do tabaco exigidas pela CQCT da OMS.

A Campanha para crianças livres de tabaco enaltece os anos de trabalho árduo e tenacidade dedicados ao movimento de controle do tabaco por líderes políticos e defensores da saúde sul-americanos. Essa conquista também é graças aos anos de apoio da Bloomberg Philanthropies para erradicar o uso do tabaco em países de baixa e média renda na América Latina e em todo o mundo. Em cada um dos países, incluindo, sem limitação, o Uruguai e o Brasil, líderes visionários da saúde pública têm dado o seu apoio às leis de controle do tabaco e enfrentaram as empresas de tabaco no parlamento e nos tribunais.

Instamos os governos da América do Sul a continuar aprovando e implementando leis rígidas de controle do tabaco, incluindo aumento dos impostos sobre o tabaco, grandes advertências gráficas de saúde nas embalagens de tabaco e proibições de publicidade do tabaco, e instamos os países do mundo a seguir o exemplo da América do Sul.

FONTE Campaign for Tobacco-Free Kids