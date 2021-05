Marshmello será a atração da empolgante e inédita Cerimônia de Abertura da Final da Liga dos Campeões da UEFA apresentada pela Pepsi®

— PRODUTOR DE MÚSICA, ARTISTA E DJ RENOMADO LEVARÁ A CERIMÔNIA DE ABERTURA DESTE ANO A OUTRO PATAMAR COM UM SHOW ÚNICO —

PURCHASE, N.Y., 18 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- #FORTHELOVEOFIT – Hoje, a UEFA e a Pepsi® anunciam que a premiada estrela global Marshmello será a atração principal da Cerimônia de Abertura da Final da Liga dos Campeões da UEFA deste ano, apresentada pela Pepsi. O artista e produtor premiado com o disco de platina e conhecido pelos hits "Happier", "Silence" e "Friends" fará uma apresentação única no sábado, 29 de maio, precedendo um dos eventos esportivos ao vivo mais assistidos do mundo - a final da Liga dos Campeões da UEFA. Agora em seu quinto ano, a cerimônia de abertura apresentada pela Pepsi verá Marshmello proporcionar uma experiência virtual e sem precedentes de seis minutos que os torcedores de futebol e fãs de música não vão querer perder.

Para anunciar a apresentação, Marshmello é visto em um vídeo criativo refletindo sobre as opções do próximo show. As sugestões vêm de alguns rostos conhecidos, incluindo o absoluto Leo Messi, o campeão mundial Paul Pogba e a sensação do Borussia Dortmund Jadon Sancho, bem como membros do grupo musical global Now United. Com a cena final apresentando o premiado artista ao lado do famoso Troféu da Liga dos Campeões da UEFA, faz crescer a expectativa por um show épico para fãs ao redor de todo o mundo.

Natalia Filippociants, vice-presidente de Marketing e Bebidas Globais da PepsiCo, disse: "A Pepsi vem construindo a plataforma da Cerimônia de Abertura junto com a UEFA desde 2016, e o show deste ano a levará a outro patamar. A Pepsi sabe o que é entretenimento — e nos momentos em que o mundo mais precisa, a Pepsi proporciona alegria e leveza. Embora possa haver menos pessoas no estádio este ano, não haverá menos energia e emoção. Marshmello é o artista perfeito para dar o pontapé inicial na final da Liga dos Campeões da UEFA deste ano, com uma alegria de tirar o fôlego e uma lista de músicas repleta de hinos de celebração que transcendem o gênero, agradando ao público do futebol e da música em todo o mundo. Os torcedores devem ficar atentos a anúncios mais empolgantes — incluindo alguns convidados especiais — portanto, fiquem ligados."

A final da Liga dos Campeões da UEFA é um dos eventos esportivos anuais mais esperados do mundo, e a partida deste ano será transmitida em mais de 200 países ao redor do mundo. A cerimônia de abertura apresentada pela Pepsi será transmitida poucos minutos antes do início do maior jogo do futebol de clubes da Europa. A Cerimônia de Abertura de 2021 abrange a marca registrada internacional da Pepsi, que inclui Pepsi, Pepsi Black/MAX e Diet Pepsi.

"Estamos entusiasmados em colaborar com a Pepsi por mais um ano, unindo música, entretenimento e esporte para encantar torcedores em todo o mundo", disseGuy-Laurent Epstein, diretor de Marketing da UEFA. "Nossa estreita parceria teve grande sucesso trazendo grandes nomes e apresentações épicas para a final da Liga dos Campeões da UEFA, e sabemos que Marshmello fará um show inesquecível."

Com base na parceria global da marca na Liga dos Campeões da UEFA, 2021 viu a Pepsi lançar sua campanha de futebol global, "Music Keeps Us Fizzing". Um novo anúncio intitulado "Fizz to Life" apresenta Leo Messi, Paul Pogba, Shanice van de Sandene Jadon Sancho, com uma combinação acelerada de futebol e música que mostra como a cultura do torcedor de futebol é mais do que apenas um jogo de 90 minutos.

Para obter mais informações, acesse www.facebook.com/uefachampionsleague e as páginas sociais oficiais da Pepsi em todo o mundo. Participe da conversa on-line com #FORTHELOVEOFIT.

