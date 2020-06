Mastercard anuncia parceria com o Facebook para que brasileiros enviem e recebam dinheiro utilizando o WhatsAppOs usuários do WhatsApp no Brasil agora podem transferir fundos e pagar empresas diretamente no aplicativo, de forma rápida, conveniente e segura

SÃO PAULO, 15 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Mastercard anunciou hoje a ampliação de sua parceria com o Facebook para oferecer uma maneira inovadora para os brasileiros enviarem e receberem dinheiro para amigos e familiares no aplicativo WhatsApp. Os portadores de cartões Mastercard que fazem transações bancárias com Nubank e Sicredi serão os primeiros no Brasil a utilizarem a ferramenta no WhatsApp. Em breve, mais parceiros bancários devem aderir ao programa.

Utilizando o Mastercard Send ™, milhões de usuários do WhatsApp agora podem usar seus telefones para transferir dinheiro de forma simples e fácil, instantaneamente (24 horas por dia, 7 dias por semana). Ao passo que as medidas de distanciamento social incentivam os consumidores a procurarem por métodos alternativos de pagar sem toque, o WhatsApp surge como nova opção para fazer transferências, além de efetuar e receber pagamentos de forma transparente, segura e sem contato.

Pagar amigos e familiares ficou mais fácil

Os pagamentos instantâneos (P2P) estão crescendo significativamente em todo o mundo, impulsionados por tecnologias e plataformas móveis que conquistam os usuários, a baixo ou nenhum custo. Globalmente, as transferências domésticas de P2P devem atingir mais de US$ 2,07 trilhões em volume até 2022².

Até agora, a experiência do usuário da tecnologia P2P no Brasil era complicada e demorada. Os consumidores precisavam identificar os serviços de transferência de dinheiro e fornecer informações de conta bancária para os destinatários, que, muitas vezes, esperavam dias para terem os valores creditados.

Com a habilitação do P2P no WhatsApp, os brasileiros agora poderão enviar e receber valores de forma conveniente e segura registrando seu cartão de débito através do aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do país, eliminando os riscos e ineficiências associados a outros métodos de pagamento, incluindo dinheiro em espécie.

A nova solução atende às necessidades dos brasileiros que procuram cada vez mais maneiras rápidas e seguras de enviar e receber fundos, seja para reembolsar um amigo por uma refeição, pagar o aluguel a um colega de quarto ou simplesmente emprestar uma quantia a um membro da família.

A inclusão de pequenas empresas em pagamentos eletrônicos

Além de fazer transferências, os usuários do WhatsApp também podem pagar empresas via aplicativo no WhatsApp Business Application. Isso permite pagamentos digitais instantâneos de bens e serviços para milhões de pequenos negócios no Brasil.

Os titulares de cartão Mastercard podem registrar seu cartão de crédito ou débito para fazer suas compras com segurança. De acordo com um estudo recente³, 60% dos consumidores brasileiros já usam o WhatsApp para interagir com pequenas empresas, seja para pedir produtos, negociar preços ou até mesmo agendar compromissos.

Agora, a habilitação da funcionalidade pelo WhatsApp permitirá que os consumidores concluam sua jornada de compra com seus negócios favoritos, sem sair do aplicativo.

"Como empresa de tecnologia de pagamento, trabalhamos para trazer novos produtos para promover a inclusão financeira de maneira segura, prática e fácil para transações contínuas. Essa parceria com o Facebook, mostra nossa capacidade de revolucionar as opções de envio e recebimento de dinheiro no Brasil, mantendo as necessidades de nossos clientes na vanguarda de nossa estratégia e apoiando pequenas empresas locais", disse Joao Pedro Paro Neto, presidente da Mastercard Brasil e Cone Sul.

"Estamos muito animados para trazer pagamentos no WhatsApp para os brasileiros. Facilitar o envio e o recebimento de dinheiro não poderia ser mais importante do que em um momento como esse", disse Matt Idema, Diretor de Operações do WhatsApp. "As pequenas empresas são a espinha dorsal do país. A capacidade de realizar vendas com facilidade no WhatsApp ajudará esses empreendedores a se adaptarem à economia digital, além de apoiar o crescimento e a recuperação financeira."

Segurança em todas as transações de pagamento do WhatsApp

A vinculação do cartão de crédito ou débito preferido no aplicativo é altamente segura, graças ao uso da solução de tokenização de ponta da Mastercard. A tecnologia protege as informações do titular do cartão, substituindo o número original do cartão de 16 dígitos por um número alternativo exclusivo, ou "token", associado à conta individual de cada usuário do WhatsApp e que não funciona em outros lugares. Após a criação do token, os consumidores precisarão inserir seu PIN de segurança sempre que desejarem realizar uma transação.

Clique no link para saber como usar este novo serviço: www.whatsapp.com/payments/br

Sobre Mastercard

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona a nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

1 Os tempos reais de lançamento para transações aprovadas dependerão da instituição financeira receptora

2 Juniper Research, 2018, Digital Money Transfer &Remittances

3WhatsApp Economic Impact Report-final.pdf

4 Mastercard, 2019, P2P Payments Research

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1190607/Mastercard_Partners_with_Facebook.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1162156/mc_symbol_Logo.jpg

FONTE Mastercard Latin America &the Caribbean