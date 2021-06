MASTERCARD E GRUPO LATAM AIRLINES ASSINAM ACORDO PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA DE VIAGEM

Chile

SÃO PAULO, 23 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Mastercard e o Grupo LATAM Airlines assinaram hoje um acordo de sete anos que busca aprimorar a experiência de viagem de passageiros em todo o mundo. Esse acordo busca apresentar novas soluções e benefícios de cartão de crédito para os passageiros frequentes da companhia - com uma experiência mais digital, contactless e segura - e possui duas fases de implementação. O primeiro, que começa hoje, busca ampliar os benefícios dos cartões de crédito LATAM Pass Mastercard e cobre os mercados do, Brasil e. A segunda fase, que será implementada posteriormente, incluirá outros mercados relevantes da América do Sul.

Há vários anos, a Mastercard e o LATAM Pass, o programa de passageiro frequente mais relevante da América do Sul, têm trabalhado em conjunto com bancos emissores para introduzir cartões de crédito cobranded, proporcionando a seus clientes mais benefícios para aproveitarem os 115 destinos da rede LATAM.

"Muitos setores, incluindo o de viagens, estão acelerando sua transformação digital para oferecer inovações em todos os pontos de contato com os consumidores", afirma Kiki del Valle, vice-presidente executivo de Desenvolvimento de Mercado para América Latina e Caribe da Mastercard. "Com nossa análise de dados e capacidade de nos ajustar continuamente às tendências do consumidor e às forças do mercado, estamos entusiasmados em inovar no mercado de viagem e turismo ao lado do Grupo LATAM, que é igualmente apaixonado por aprimorar a experiência digital dos seus viajantes".

"Estamos confiantes de que este acordo com a Mastercard nos permitirá, não apenas acelerar ainda mais nossa inovação, mas também melhorar a experiência de viagem de nossos clientes. Como sabemos, o futuro do setor de aviação é essencialmente digital e auto gerenciado e estamos trabalhando nessa linha por meio do nosso projeto de transformação digital, lançado no ano passado", agrega o vice-presidente do LATAM Pass, Ralph Piket.

Ambas as empresas irão começar a trabalhar no lançamento de novos benefícios e programas para o LATAM Pass Mastercard, oferecendo ainda mais alternativas de acúmulo de pontos e resgates, tanto em viagens quanto em produtos e serviços, os quais serão comunicados oportunamente.

Sobre Mastercard (NYSE: MA)

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona a nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

www.mastercard.com

Sobre a LATAM

LATAM Airlines Group é o principal grupo de companhias aéreas da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais na América Latina e para a Europa, Estados Unidos e Caribe.

O Grupo possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777, 787, Airbus A321 A320, A320neo e A319. LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as afiliadas de carga do grupo LATAM, que além de terem acesso aos porões de aeronaves de passageiros do grupo, contam com uma frota conjunta de 11 aeronaves cargueiras, que será ampliada gradualmente até totalizar 21 aeronaves cargueiras em 2023.

Operam na malha aérea do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para o transporte de cargas; oferecem uma infraestrutura moderna, uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender as necessidades dos seus clientes. Para mais informações financeiras, consulte www.latamairlinesgroup.net.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1539044/Mastercard_and_LATAM_Airlines_Group.jpg

FONTE Mastercard Latin America &the Caribbean