Mastercard garantirá segurança do ecossistema de criptomoedas do Mercado Livre no Brasil

SÃO PAULO, 8 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Mastercard firmou parceria com o Mercado Livre para fortalecer a segurança e a transparência de seu programa de criptomoedas lançado recentemente no Brasil. A tecnologia CipherTrace da Mastercard permitirá que o Mercado Livre monitore, identifique e entenda os riscos, além de ajudar o varejista a gerenciar suas obrigações regulatórias e de conformidade.

Livre

Mercado Pago

Como parte de sua missão de democratizar os serviços financeiros na América Latina, em dezembro do ano passado, o Mercadoanunciou que milhões de clientes do Mercado Livre e dono Brasil poderiam comprar, manter e vender criptomoedas.

A tecnologia avançada de inteligência e análise digital da CipherTrace ajuda a determinar o risco de transações individuais com criptomoedas e atribuir uma classificação de risco a qualquer provedor de serviços de ativos virtuais envolvido, com base em indicadores de risco bem estabelecidos. Também oferece soluções de rastreamento de criptomoedas para facilitar as investigações.

"O potencial das criptomoedas para mudar nossas experiências cotidianas é enorme", disse Ajay Bhalla, presidente de Cyber &Intelligence da Mastercard. "Mas toda interação e experiência devem ser protegidas. Por meio de avançada cripto inteligência, a tecnologia CipherTrace da Mastercard está fortalecendo a segurança e a transparência do ecossistema de criptomoedas e trazendo confiança a esses novos fluxos de pagamentos".

"O Brasil é um dos mercados de criptomoedas mais quentes da América Latina, com altos níveis de adoção. Ao firmarmos parceria com o Mercado Livre, estamos ampliando o nosso relacionamento de longa data de trabalhar juntos para resolver as necessidades de nossos clientes em comum, ajudando os consumidores a pagar de forma simples e segura usando criptomoedas", diz Estanislau Bassols, Presidente da Mastercard Brasil.

"Alinhados ao nosso propósito de democratizar o comércio e os serviços financeiros, queremos derrubar mais barreiras, proporcionando uma experiência simples e segura com criptoativos. A parceria com a Mastercard nos permite apoiar a educação financeira, o engajamento dos usuários e impulsionar um setor mais transparente", destaca Paula Arregui, Vice-Presidente Sênior e COO do Mercado Pago.

Reconhecendo o apetite do consumidor pelo acesso rápido e flexível a ativos digitais, a Mastercard expandiu sua capacidade de fornecer soluções multi-rail de segurança. Adquirida pela Mastercard em 2021, a CipherTrace é uma empresa líder em cripto inteligência e análise de blockchain que fornece soluções para alguns dos maiores bancos, bolsas, instituições financeiras e governos do mundo.

A parceria com o Mercado Livre aumenta o impulso da Mastercard, que se baseia em suas crescentes parcerias para construir transações de criptomoedas seguras e simples. Também ajudará no desenvolvimento de novas plataformas para testar e apoiar programas de Moedas Digitais do Banco Central em torno do uso mais amplo da tecnologia blockchain e NFTs, e oferecerá o potencial de dar suporte a stablecoins apoiadas por moedas fiduciárias diretamente em sua rede.

##

Sobre a Mastercard

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona a nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

Sobre Mercado Libre

Fundado em 1999, o Mercado Libre (Mercado Livre no Brasil) é a empresa líder em tecnologia de comércio eletrônico da América Latina. Por meio de suas plataformas Mercado Livre, Mercado Pago e Mercado Envios, oferece soluções para que pessoas físicas e jurídicas possam comprar, vender, anunciar, enviar e pagar online por bens e serviços. O Mercado Livre oferece serviços a milhões de usuários e cria um mercado online para negociação de uma ampla variedade de bens e serviços de forma fácil, segura e eficiente. O site está entre os 50 sites mais visitados do mundo em termos de visualizações e é a plataforma de consumo de massa com maior número de visitantes únicos nos países mais importantes onde atua, de acordo com as métricas fornecidas pela comScore Networks. As ações da Companhia são negociadas na Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde sua oferta pública inicial em 2007 e é uma das melhores empresas para se trabalhar no mundo de acordo com o ranking GPTW.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1835006/Mastercard_Mercado_Libre_Logo.jpg

FONTE Mastercard Latin America &the Caribbean