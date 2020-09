Mastercard lança plataforma de teste de Moedas Digitais do Banco Central (CBDCs) habilitando assim que bancos centrais avaliem e explorem moedas digitais nacionais

A plataforma inovadora de teste virtual e personalizado permite que os bancos centrais avaliem casos de uso e testem estratégias de implantação para CBDCs simulando um ecossistema CBDC

Bancos centrais, bancos comerciais e empresas de tecnologia e consultorias são convidados a fazer parceria com a Mastercard para avaliar a adequação dos CBDCs em um país ou região

PURCHASE, Nova York, Sept. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com a economia global correndo para abarcar os pagamentos digitais, os bancos centrais também estão olhando para o futuro e investigando como apoiar a inovação enquanto mantêm a política monetária e a estabilidade financeira conforme emitem e distribuem moeda. Na verdade, 80% dos bancos centrais pesquisados estão engajados em alguma forma de trabalho com Moedas Digitais do Banco Central (CBDCs), e cerca de 40% dos bancos centrais progrediram da pesquisa conceitual para a experimentação com conceito e projetos, de acordo com uma pesquisa recente do Bank for International Settlements.

Hoje, a Mastercard anunciou um ambiente de teste virtual próprio para os bancos centrais avaliarem os casos de uso do CBDC. A plataforma permite a simulação de emissão, distribuição e troca de CBDCs entre bancos, prestadores de serviços financeiros e consumidores. Bancos centrais, bancos comerciais e empresas de tecnologia e consultoria são convidados a fazer parceria com a Mastercard para avaliar projetos de tecnologia CBDC, validar casos de uso e avaliar a interoperabilidade com trilhos de pagamento existentes disponíveis para consumidores e empresas hoje.

A Mastercard é líder na operação de múltiplos trilhos de pagamento e convocação de parceiros para garantir condições equitativas para todos – de bancos a empresas e operadoras de rede móvel – a fim de trazer o máximo possível de pessoas para a economia digital. A Mastercard deseja aproveitar sua experiência para permitir o desenvolvimento prático e seguro de moedas digitais.

“Os bancos centrais aceleraram sua exploração de moedas digitais com uma variedade de objetivos, desde a promoção da inclusão financeira até a modernização do ecossistema de pagamentos", disse Raj Dhamodharan, Vice-Presidente Executivo de Ativos Digitais e Produtos e Parcerias Blockchain da Mastercard. “A Mastercard está impulsionando a inovação com o setor público, bancos, fintechs e empresas de consultoria na exploração de CBDCs, trabalhando com parceiros alinhados aos nossos valores e princípios fundamentais. Esta nova plataforma apoia os bancos centrais na tomada de decisões agora e no futuro sobre o caminho a seguir para economias locais e regionais”, acrescentou Dhamodharan.

Sheila Warren, Chefe de Blockchain, Ativos Digitais e Política de Dados do Fórum EconômicoMundial, disse: “As colaborações entre os setores público e privado na exploração das Moedas Digitais do Banco Central podem ajudar os bancos centrais a entenderem melhor a gama de possibilidades e recursos tecnológicos disponíveis em relação aos CBDCs. Os bancos centrais podem se beneficiar do apoio em explorar o conjunto de opções disponíveis para eles com relação aos CBDCs, bem como obter informações sobre as oportunidades que podem surgir.”

Os CBDCs são projetados para serem equivalentes em valor ao papel-moeda de uma nação e sujeitos às mesmas garantias apoiadas pelo governo. Além de imprimir dinheiro, os bancos centrais podem emitir CBDCs como uma representação digital da moeda fiduciária de um país.

Impulsionando a inovação escalonável

Embora exista uma variedade de modelos operacionais potenciais, a abordagem primária vê os bancos centrais emitindo e distribuindo moeda, incluindo moedas digitais, por meio de bancos comerciais e outros provedores de pagamentos licenciados. A Mastercard entende que cada banco central difere em sua exploração de CBDCs, e a plataforma está pronta para explorar se os CBDCs se adaptam às necessidades de uma região ou país. A plataforma virtual pode ser personalizada individualmente para o ambiente em que o banco central opera, permitindo-lhes:

Simular um ecossistema de emissão, distribuição e troca de CBDC com bancos e consumidores, incluindo como um CBDC pode interagir com as redes e infraestruturas de pagamento existentes – por exemplo: cartões e pagamentos em tempo real.

Demonstrar como um CBDC pode ser usado por um consumidor para pagar por bens e serviços em qualquer lugar que a Mastercard seja aceita em todo o mundo.

Examinar vários projetos de tecnologia CBDC e casos de uso para determinar mais rapidamente o valor e a viabilidade em um mercado.

Avaliar os esforços de desenvolvimento do CBDC, incluindo a construção técnica, segurança e testes iniciais do projeto e operações.

Moedas Digitais do Banco Central do futuro

A Mastercard está empenhada em apoiar os bancos centrais em seu caminho escolhido para modernizar os pagamentos enquanto procuram soluções que se integram perfeitamente com as formas existentes de pagamento. A empresa está empenhada em estabelecer parcerias entre os setores público e privado para juntos transformarem a maneira como as pessoas e as empresas negociam.

Sobre a Mastercard

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona a nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

Informações para a imprensa:

JeffreyGroup Brasil

Lilian Cunha/Michelle Rodrigues/Giovana Antonelli/Gustavo Neubauer

+55 (11) 3185-0821/3185-0868 – mastercard@jeffreygroup.com