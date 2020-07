Brasil e México serão os primeiros mercados a iniciarem a implementação do Click to Pay

A Mastercard anunciou hoje que está iniciando os preparativos técnicos para implementar no Brasil e no México o checkout online “Click to Pay”, com base no padrão EMV® Secure Remote Commerce.

“Oferecer aos consumidores uma experiência mais simples e segura ao fazerem compras online nunca foi tão importante. Com a COVID-19, os consumidores mudaram o comportamento de compras, acelerando drasticamente o comércio eletrônico na região, e não há sinal de que haverá uma mudança nessa tendência daqui para frente”, diz Walter Pimenta, vice-presidente de Produtos e Inovação, para Mastercard América Latina e Caribe.

Atualmente, vários sites de E-commerce apresentam uma infinidade de botões para finalização da compra, o que pode ser difícil para os comerciantes gerenciarem, e confuso para os consumidores lidarem. Com o crescimento do comércio eletrônico, o Click to Pay agora ajuda a atender à crescente necessidade de uma experiência de compra consistente e simples para o consumidor, assim como uma proteção mais forte das informações de pagamento no comércio digital.

O Click to Pay tem o objetivo de tornar a finalização de pagamentos online simples e segura para os consumidores em sites, aplicativos e dispositivos conectados, substituindo a inserção de chaves de acesso e informações pessoais para realizar uma compra. A solução avançada de checkout digital reflete a experiência consistente e interoperável da finalização de pagamentos em lojas físicas - com um terminal para aceitar todos os pagamentos com cartão. A visão para o futuro é que o Click to Pay proporcionará aos consumidores uma experiência otimizada em qualquer ambiente ou rede de finalização de pagamento digital.

Para os comerciantes, isso significa uma solução de pagamento mais eficiente que ajudará a reduzir as taxas de abandono de carrinho de compras, bem como uma maneira de oferecer várias bandeiras de cartões para finalização de pagamento digital em uma integração perfeita. Para os consumidores, isso significa maior consistência e menos etapas ao final da compra, independentemente da escolha de pagamento.

Permitir experiências inovadoras é fundamental para abordar o cenário atual do comércio digital

O comércio eletrônico cresceu 75% no Brasil em maio, de acordo com o relatório Mastercard Spending Pulse, em comparação com maio de 2019

Na América Latina e Caribe, mais de um terço das compras é abandonada no meio do processo, e cerca de 74% dos brasileiros e 83% dos mexicanos mencionam que aumentariam as compras online se houvesse mais segurança

EMV® Secure Remote Commerce

As especificações EMV® Secure Remote Commerce (SRC) permitem um pagamento online padronizado para o consumidor, o que promove simplicidade, familiaridade, conveniência, interoperabilidade e confiança. As soluções e programas voltados para o consumidor, com base nas especificações SRC EMV®, podem ser descritas como Click to Pay. Essa descrição universal facilita o reconhecimento para os consumidores e sinaliza que eles podem realizar transações com confiança por meio de um checkout eletrônico fácil, independentemente do cartão de pagamento, canal digital ou dispositivo usado.

O ícone correspondente, , descrito como Click to Pay, sinaliza a disponibilidade dos lojistas participantes. Como alternativa, o Click to Pay será usado em texto como linguagem descritiva se um lojista eletrônico não conseguir exibir visualmente o ícone.

