Maxonrow visita seis cidades da América Latina para divulgar a tecnologia blockchain

TAIPEI, Taiwan, 25 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Como parte da sua turnê #MaxonWorld, a Maxonrow ampliou sua comunidade e encontrou entusiastas do blockchain na América Latina durante uma série de eventos que foram realizados na Cidade do México, Medellín, Cartagena, São Paulo, Buenos Aires e Santiago.

Os Maxonrow Global Meetups são eventos que foram criados para divulgar a tecnologia blockchain junto a pessoas com ideias afins e para apresentar os próximos passos da Maxonrow. Os encontros, que são realizados no mundo todo, tiveram início em junho e levarão pelo menos cinco membros da equipe da Maxonrow a 19 países e a mais de 40 cidades na Ásia, América Latina, EUA, e Europa. A Maxonrow terminou a etapa da Américasua turnê e está agora visitando outras cidades do mundo.

Entre os participantes da América Latina estavam usuários ou adeptos da criptomoeda, desenvolvedores, funcionários públicos ou representantes do governo, representantes de instituições financeiras, alunos prestes a se formar em áreas ligadas ao setor de tecnologia, freelancers do setor de tecnologia, entretenimento, direito ou seguro, influenciadores na área de tecnologia ou mídia, e jornalistas que cobrem os segmentos de blockchain/criptomoeda/tecnologia.

Foram realizadas sessões de networking e houve uma apresentação sobre a situação da blockchain e da visão da Maxonrow, bem como de produtos futuros. Os eventos foram encerrados com uma sessão de perguntas e respostas que se estendeu devido a todas as interações entre a equipe da Maxonrow e o público.

A tecnologia blockchain ainda é relativamente nova na América Latina, e por isso houve muito interesse em conhecê-la em maiores detalhes e em compartilhar suas aplicações atuais. As sessões de networking tiveram muito sucesso e fizeram com que os participantes se perguntassem como poderiam começar a implementar a blockchain em seus negócios e projetos empresariais.

Outra grande atração foi o concurso da carteira da Maxonrow. No final de cada apresentação a equipe ad Maxonrow fez um convite para a próxima Hackathon e para o concurso da carteira da Maxonrow, que oferece a chance de ganhar até USDT 5.000 e uma viagem a Berlim com todas as despesas pagas.

A Maxonrow ainda está recebendo comentários e feedback sobre as reuniões e poderá, a pedido, visitar cidades específicas. Os participantes interessados podem se cadastrar na comunidade do Telegram da Maxonrow em inglês ou espanhol e se informar sobre eventos futuros, tirar dúvidas sobre o concurso ou sobre qualquer outro tema relacionado a blockchain.

