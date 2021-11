Ohio

MARKHAM, ONTÁRIO e NOVA YORK, 2 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A, líder global em tecnologia de telecomunicações e provedora de soluções de plataforma SaaS IPTV, e a Broadpeak®, provedora líder de soluções de streaming de vídeo para provedores de conteúdo e operadoras de TV paga em todo o mundo, anunciaram hoje que estão unindo forças para otimizar o serviço de streaming de vídeo da MCTV, uma operadora a cabo com sede em

A MCTV está implementando uma solução preparada para o futuro da Broadpeak e da Enghouse para garantir serviços de alta qualidade aos assinantes em uma ampla gama de dispositivos, como Fire TV e Android™.

"Substituímos nossa plataforma de vídeo anterior por uma solução da Broadpeak e da Enghouse para continuar a melhorar e fortalecer o futuro de nossas ofertas de produtos de vídeo", disse Katherine Gessner, presidente da MCTV. "A MCTV tem orgulho de fornecer qualidade superior e oferece uma experiência excepcional aos clientes. Aproveitando a competência da Broadpeak em oferecer vídeos com uma experiência de usuário de alta qualidade habilitada pela Enghouse, garantimos a experiência de streaming perfeita."

A MCTV utilizará a avançada solução CDN, o gerenciador de entrega de vídeos BkM100, os servidores de cache de vídeo BkS400 HTTP e o pacote de origem BkS350 da Broadpeak para oferecer TV ao vivo, reprises, NPVR e conteúdo VOD aos assinantes do MCTV Stream. As soluções da Broadpeak são integradas à Enghouse EspialTV, uma solução IPTV totalmente gerenciada hospedada na nuvem.

"Estamos honrados que a MCTV tenha escolhido a Enghouse EspialTV para este projeto, com base em nosso histórico de oferecer excelentes experiências para televisão", disse Mick McCluskey, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Enghouse Networks. "A Enghouse é reconhecida por ser flexível no atendimento às necessidades das operadoras. Nossa equipe de operações e implementação tem uma compreensão abrangente do ambiente de streaming de vídeo, que nos ajudará a oferecer à MCTV uma solução de TV altamente flexível com um rápido tempo de lançamento no mercado."

A solução CDN da Broadpeak melhorará significativamente a qualidade da experiência para assinantes do MCTV Stream. Com o BkM100 Video Delivery Mediator, a MCTV pode monitorar continuamente a popularidade do conteúdo com base nos padrões de uso e fornecer conteúdo popular dos servidores de cache de vídeo HTTP mais apropriados, a fim de reduzir custos. A MCTV utilizará o BkS350 Origin Packager da Broadpeak para oferecer serviços ao vivo, com horários alternados e VOD para qualquer dispositivo. O pacote on-demand no BkS350 diminuirá a necessidade da MCTV por recursos de codificação e armazenamento, ao mesmo tempo que oferecerá alta capacidade de produtividade para maximizar a economia de custos.

A EspialTV oferece uma experiência de usuário premiada em vários dispositivos. Com a EspialTV, a MCTV pode personalizar facilmente a interface do usuário de seu serviço de streaming de vídeo para atender a vários segmentos de mercado de consumo e de negócios. Como a EspialTV é uma solução SaaS baseada em nuvem, ela pode ser implementada rapidamente com um baixo custo inicial.

"Estamos entusiasmados que a MCTV tenha escolhido a Broadpeak para aprimorar seu serviço de streaming de vídeo", disse Jacques Le Mancq, CEO da Broadpeak. "Com nossa solução avançada de CDN, a MCTV pode oferecer com confiança uma experiência de visualização de primeira linha, garantindo alta qualidade em todas as telas, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência da entrega de transmissão com taxa de bits adaptável."

Sobre a Enghouse Networks

A Enghouse Networks é uma provedora global confiável de soluções e tecnologias de telecomunicações. Nosso compromisso é oferecer com sucesso soluções que permitam a transformação digital, estabelecendo uma comunidade global conectada. Do edge à nuvem, nossas aplicações permitem que empresas de comunicações e mídia de última geração, de defesa, agências de segurança pública e serviços públicos planejem, projetem, desenvolvam, monitorem, protejam e simplifiquem a complexidade das redes, em um ecossistema 5G, IoT, nuvem, IA, NFV e SDN independente de fornecedor. O portfólio de tecnologia da Enghouse Networks abrange infraestrutura de rede, sistemas de suporte a negócios (BSS), sistemas de suporte a operações (OSS) e soluções de transformação digital. Para mais informações, acesse www.enghousenetworks.com. A Enghouse Networks é uma unidade da Enghouse Systems Ltd. de Markham, Ontário.

Sobre a Broadpeak®

A Broadpeak® desenvolve e fabrica componentes de entrega de vídeo para provedores de conteúdo e provedores de serviços de rede que implementam serviços de IPTV, cabo, OTT e dispositivos móveis. Seu portfólio de soluções e tecnologias impulsiona a transmissão de filmes, programação de televisão e outros conteúdos de vídeo em redes gerenciadas e na Internet para visualização em qualquer tipo de dispositivo. Os sistemas e serviços da empresa ajudam as operadoras a aumentar a participação de mercado e a melhorar a fidelidade dos assinantes com uma experiência de qualidade superior. A Broadpeak oferece suporte a todos os seus clientes em todo o mundo, desde instalações simples até grandes sistemas de entrega, alcançando capacidades de vários milhões de fluxos simultâneos. A empresa está sediada em Cesson-Sevigne, na França. Para mais informações, acesse www.broadpeak.tv.

Contato da Enghouse Networks: Balvinder Sandhu, gerente de marketing, +44 (0)1628 641 789, balvinder.sandhu@enghouse.com; Contato da Broadpeak: Elodie Levrel, diretora de comunicações,

+1 347 270 6733, elodie.levrel@broadpeak.tv

FONTE Enghouse Networks