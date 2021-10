Media OutReach, provedor de serviços de distribuição de notícias e comunicados à imprensa fundado na Ásia, anunciou uma parceria global com a Associação Internacional de Psiquiatria da Infância e Adolescência e Profissões Afins (IACAPAP), uma ONG criada em 1937, cuja a missão é defender a promoção da saúde mental e o desenvolvimento de crianças e adolescentes através da política, práticas e investigação.

Como parte dessa parceria, a Media OutReach Newswire apoiará os objetivos de comunicação global da IACAPAP distribuindo exclusivamente seus comunicados de imprensa específicos de cada mercado desde Ásia-Pacífico até às Américas.

A IACAPAP realiza inúmeras atividades com o objetivo de promover a saúde mental juvenil em todo o mundo. Entre eles estão os congressos mundiais semestrais onde os avanços científicos são compartilhados. A ONG também educa profissionais de saúde mental por meio de um livro didático eletrônico gratuito, cursos online e presenciais, e uma revista científica de acesso aberto. Programas de desenvolvimento profissional também são conduzidos para profissionais em início de carreira por meio do icônico programa Donald Cohen e dos seminários de investigação Helmut Remschmidt.

“Estamos muito entusiasmados em ter a Media OutReach como nosso parceiro de notícias e, assim, promover questões de saúde mental juvenil. Em um mundo onde uma em cada cinco crianças sofre de um problema de saúde mental que muitas vezes não é resolvido, difundir conhecimento e ajudar a combater o estigma tem um valor incalculável”, disse o professor Daniel Fung, presidente da IACAPAP.

“Como sócio global da IACAPAP, a Media OutReach desempenha um papel fundamental ao ajudar a organização a divulgar a importância da prevenção, defesa e intervenção em saúde mental em crianças e jovens. Esperamos que, ao nos tornar a voz da organização, a sociedade perceba que os problemas de saúde mental juvenil não devem ser estigmatizados e que existem intervenções eficazes para os jovens com estes problemas. Além disso, o site da IACAPAP possui recursos úteis sobre questões relacionadas com a saúde mental infantil que qualquer pessoa, incluindo pais, crianças, jovens ou até membros da mídia, podem acessar gratuitamente. Também distribuiremos artigos de referência trimestralmente sobre o conhecimento da IACAPAP em estas questões. Esperamos, por meio do compartilhamento de conhecimento e espalhando mensagens positivas, poder fazer uma diferença na vida das pessoas. O conhecimento muda a perceção e molda a opinião”, afirmou Jennifer Kok, fundadora e CEO da Media OutReach.

A Media OutReach tem apoiado várias ONGs que se concentram no bem-estar social e mental de crianças. “Ajudamos sob a premissa de que todas as crianças são importantes, são o futuro do mundo, e essa nossa visão está alinhada com a da IACAPAP.”, continua.

A garantia de publicação de notícias online da Media OutReach fará chegar estes artigos ao público geral e, impactando a mais de 140.000 contactos da mídia, o serviço garantirá que as notícias da IACAPAP estejam prontamente disponíveis para jornalistas que desejam escrever ou pesquisar sobre este assunto. “Com os recursos de distribuição global de comunicados da Media OutReach, podemos fazer mudanças impactantes”, conclui Kok.

