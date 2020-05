MediCapture lança sistema TRS Pro de gravação médica com tablet sem fio

PLYMOUTH MEETING

, Pensilvânia, 27 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A MediCapture, líder mundial em sistemas de imagens médicas, anunciou hoje que está lançando o, um novo e conveniente método de gravar e gerenciar cirurgias.

Pioneiro do seu tipo, o TRS Pro vem com o avançado gravador de vídeo médico MVR™ da MediCapture e um tablet sem fio que pode ser conectado ao gravador ou usado sem fio em toda a sala de cirurgia como controle remoto e para transmitir vídeo em tempo real – dando às equipes cirúrgicas mais liberdade de movimento durante as operações.

O tablet também pode ser utilizado após a operação fora da sala de cirurgia para rever e gerir as sessões com os pacientes.

No coração do TRS Pro está a interface não computadorizada Smart Workflow, que está por trás da funcionalidade única do MVR Manager e do MVR Secure.

Com o MVR Manager,cirurgiões podem:

Gerenciar de forma segura os prontuários dos pacientes

Editar vídeos e imagens, inserir anotações e muito mais

Arquivar e armazenar facilmente as gravações

Produzir relatórios e enviar a uma impressora por WiFi

Evitar a perda de arquivos com o Automatic Video Repair

Proteger totalmente contra vírus externos com um sistema operacional somente para leitura

Permitir acesso remoto protegido por senha para administradores de TI

4K

O TRS Pro também é personalizável. Ele vem com resolução Full HD, mas pode ser facilmente atualizado para resoluçãoUltra HD com um simples código de ativação fornecido pela MediCapture. O sistema de gravação também pode ser atualizado com a funcionalidade DICOM por meio de uma chave de ativação.

"Desenvolvemos o TRS Pro para ser versátil para as equipes cirúrgicas, dando-lhes a opção de controlá-lo conforme a sua preferência", diz Mike Bishop, CEO da MediCapture. "Alguns podem querer conectar o tablet diretamente ao gravador, mas outros podem preferir usá-lo em qualquer lugar da sala de cirurgia via WiFi. Os cirurgiões também podem levar o tablet com eles após a cirurgia para anotar arquivos, imprimir relatórios, arquivar e muito mais."

A MediCapture, Inc. é a líder da indústria de design e fabricação de soluções de gravações de vídeos médicos. Os gravadores da MediCapture gravam vídeos e imagens HD em um pen drive, um disco rígido ou uma unidade de rede. Os gravadores funcionam com qualquer dispositivo de vídeo médico, como câmeras endoscópicas, microscópios cirúrgicos, ultrassons, braços em C e muito mais. A MediCapture também oferece soluções de gravações de vídeos médicos para fabricantes de equipamentos originais e integradores.

FONTE MediCapture, Inc.