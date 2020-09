MediPharm Labs Agora no Brasil – Maior Mercado Latino Americano de Cannabis Médica em Parceria com a XLR8 Brasil

BARRIE, Ontário, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ) (“MediPharm Labs” ou a “Empresa”), líder global em extração, destilação e derivados de cannabis especializados e orientados para pesquisa, anunciou hoje que sua subsidiária integral MediPharm Labs Inc. fornecerá óleo de cannabis premium e GMP CERTIFIED formulado à XLR8 BRAZIL (“XLR8”), uma distribuidora de valor agregado com sede no Rio de Janeiro que atende o Brasil, o maior mercado de cannabis da América Latina.

Mediante os termos do contrato de dois anos, a partir do momento da autorização do produto, a MediPharm Labs Inc. passará a fornecer uma variedade de formatos de concentrado de cannabis para produtos formulados prontos para pacientes a serem distribuídos pela XLR8 para farmácias líderes e outros canais autorizados no Brasil. As SKUS iniciais do produto incluem um produto rico em CBD 20:1 e uma formulação balanceada de THC e CBD 10:10. A XLR8 obterá a Autorização de Produto Sanitário da ANVISA e realizará o processo de Registro de Produto final.

“Em virtude da sua grande população, do ecossistema legislativo inovador e da força econômica, o Brasil é um dos mercados de cannabis medicinal mais promissores do mundo e o próximo porto de escala natural para nossa estratégia internacional de expansão e crescimento”, disse Pat McCutcheon, CEO da MediPharm Labs. “Devido ao potencial do Brasil ser um dos nossos principais mercados-alvo, decidimos fazer uma parceria com a XLR8 pelo seu foco na qualidade e compliance, suas extensas relações com profissionais de saúde locais, e seu foco dedicado ao avanço da validação científica e educação em cannabis medicinal. Eles são o complemento e o ponto de venda perfeitos para a nossa produção de qualidade farmacêutica.”

Este é o segundo contrato de distribuição da MediPharm Labs na América Latina e prova do crescente impulso internacional com sua estratégia de direcionar jurisdições emergentes que oferecem excelente oportunidades para expansão de receita sustentável.

“Como um dos primeiros participantes da indústria brasileira de cannabis medicinal, desde o seu envolvimento na importação pioneira de óleo de cannabis medicinal para uso de pacientes do Canadá para o Brasil em 2017, a XLR8 tem orgulho de assinar este contrato de fornecimento com um dos únicos fabricantes de derivados de cannabis medicinal certificados PIC/S GMP”, disse Mike Dacks, da Type 2 Ventures, que atua como consultor estratégico da XLR8. “Queremos levar esses produtos ao mercado e trabalhar com a ANVISA, bem como com o nosso ecossistema de parceiros locais para levar a validação clínica necessária para o Registro de Produtos finais sob o novo marco legislativo brasileiro.”

“Na nossa opinião, o Brasil está destinado a ser uma potência global de cannabis medicinal”, disse Thiago Callado, Fundador e CEO da XLR8. “Para tornar esse futuro empolgante uma realidade, os brasileiros precisam ter acesso confiável a formulações elaboradas com metodologias comprovadas que atendam aos mais rigorosos padrões internacionais de atendimento. Mediante o seu alinhamento com a MediPharm Labs, uma empresa que possui certificação GMP, o verdadeiro selo de ouro na produção de grau farmacêutico, a XLR8 agora pode começar a cumprir nossa missão de ser líder do mercado.”

Sobre o Mercado Brasileiro

Com a análise de uma gama de conjuntos de dados de preços, de consumo e de pacientes, o LATAM Cannabis Report™ by Prohibition Partners(1) concluiu que o mercado da LATAM deve ultrapassar US $ 12 bilhões até 2028, oferecendo “um potencial de crescimento sério para empresas globais de cannabis.” Atualmente, o Brasil é o maior mercado endereçável da região com quase 210 milhões de habitantes e, de acordo com a Prohibition Partners, o Brasil pode ter o maior número de pacientes em potencial do mundo.

Em dezembro de 2019, o Brasil estabeleceu um novo ambiente legalizado para a venda e consumo de cannabis para uso medicinal. Como parte do anúncio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (“ANVISA”), uma nova classe de produtos de cannabis medicinal pode ser prescrita por médicos e vendida através de farmácias, permitindo o acesso seguro e legal do paciente.

O quadro regulamentar, válido por um período inicial de três anos, rege a fabricação e importação de produtos de cannabis medicinal, bem como os requisitos de comercialização, prescrição, distribuição, monitorização e supervisão. As regras da ANVISA se aplicam aos medicamentos cuja indicação terapêutica é restrita a pacientes com doenças debilitantes graves e/ou potencialmente fatais, e sem terapia alternativa.

Desde 2015, a ANVISA permite a importação de medicamentos à base de canabidiol e outros canabinóides para “uso compassivo”.

As instalações da MediPharm Labs foram certificadas recentemente pela Australian Therapeutic Goods Administration (“TGA”) como atendendo ao padrão de produção GMP. A TGA é um dos 53 membros do Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S). Muitos membros do PIC/S fecham contratos de reconhecimento mútuo através dos quais a autoridade reguladora de cada país participante reconhece especificamente certos processos e procedimentos do outro país para acelerar o fluxo internacional de mercadorias. No caso de extratos de cannabis, o Brasil exige a certificação PIC/S GMP para produtos produzidos no exterior e reconhece a certificação TGA GMP da MediPharm Labs. A XLR8 pretende obter da ANVISA a Autorização Sanitária e as aprovações necessárias para importação.

Sobre a XLR8 Brasil

A XLR8, com sede no Rio de Janeiro, é uma parceira completa para entrada de produtos de cannabis medicinal GMP no Brasil e uma das operadoras pioneiras originais de cannabis medicinal da indústria brasileira. Com foco em produtos diferenciados e eficazes, a XLR8 está entre um pequeno grupo de principais líderes posicionados para aproveitar a evolução da estrutura de cannabis medicinal no Brasil e do seu foco em medicamentos registrados clinicamente validados.

A XLR8 Brasil importou produtos de cannabis medicinal para uso compassivo e apresentou toda a documentação necessária para a importação comercial, armazenamento, distribuição e venda de produtos de cannabis medicinal. Além disso, a XLR8 é uma parceira com recursos estratégicos que permitem a importação imediata de produtos de cannabis medicinal compatíveis.

Sobre a MediPharm Labs

Fundada em 2015, a MediPharm Labs é especializada na produção de óleo de cannabis purificado e de qualidade farmacêutica, concentrados e produtos derivados avançados utilizando uma instalação certificada de Boas Práticas de Fabricação com salas limpas construídas de acordo com a norma ISO. A MediPharm Labs investiu em uma equipe especializada e orientada para a pesquisa, tecnologia de ponta, metodologias de purificação a jusante e instalações construídas especificamente com cinco linhas de extração primárias para a entrega de produtos de cannabis puros, confiáveis e dosados com precisão para seus clientes. Através das suas plataformas de etiquetas grossistas e brancas, a MediPharm Labs formula, desenvolve (incluindo através de testes sensoriais), processa, embala e distribui extratos de cannabis e produtos avançados à base de canabinóides para mercados nacionais e internacionais. Como líder global, a MediPharm Labs concluiu as exportações comerciais para a Austrália e comercializou totalmente sua instalação de extração australiana. A MediPharm Labs Australia foi fundada em 2017.

Para mais informações, contate:

MediPharm:

Laura Lepore, VP, Relações com Investidores e Comunicações

Telefone: 416-913-7425 ramal 1525

Email: investors@medipharmlabs.com

Website: www.medipharmlabs.com

XLR8:

Thiago Callado, CEO

Telefone: 55 21 2613-1469

Email: tcallado@xlr8brazil.com

Website: www.xlr8brazil.com

ADVERTÊNCIA A RESPEITO DE INFORMAÇÕES PROSPECTIVAS:

Este comunicado de imprensa contém “informações de previsão” e “declarações de previsão” (coletivamente, “declarações de previsão”) na acepção da legislação de títulos canadense aplicável. Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, são declarações prospectivas e baseiam-se em expectativas, estimativas e projeções válidas até a data deste comunicado de imprensa. Qualquer declaração que envolva discussões com relação a previsões, expectativas, suposições, planos, projeções, objetivos, suposições, eventos ou desempenhos futuros (muitas vezes, mas nem sempre, com o uso de termos, tais como “espera”, ou “não espera”, "é esperado”, “antecipa” ou “não antecipa”, “planos”, “orçamento”, “programado”, “previsões”, “estimativas”, “acredita” ou “pretende” ou variações de tais palavras e frases, ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados “possam” ou “poderiam”, "seriam", “poderiam” ou "serão" considerados como ocorrendo ou sendo alcançados) não são declarações de fato histórico e podem ser declarações prospectivas. Neste comunicado de imprensa, declarações prospectivas se referem, entre outras coisas, ao desempenho bem-sucedido do contrato e ao envio de produtos conforme planejado; distribuição por parte da XLR8 de produtos para principais farmácias e outros canais autorizados no Brasil; obtenção por parte da XLR8 de registro de produto junto à ANVISA; previsões sobre o crescimento e tamanho do mercado brasileiro; e fornecimento de mais suporte e comercialização para a XLR8 no futuro. As declarações prospectivas têm necessariamente por base uma série de estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis, estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais e os eventos futuros sejam substancialmente diferentes dos resultados reais e dos eventos futuros expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Tais fatores incluem, mas não estão limitados a: incertezas gerais dos negócios, econômicas, competitivas, políticas e sociais; incapacidade da MediPharm Labs de obter financiamento adequado; o atraso ou falha em receber aprovações regulatórias; e outros fatores discutidos nos registros da MediPharm Labs, disponíveis no site da SEDAR em www.sedar.com. Não há nenhuma garantia de que tais declarações sejam precisas e reais e eventos futuros podem ser substancialmente diferentes dos previstos em tais declarações. Consequentemente, os leitores não devem depositar confiança indevida nas declarações e informações voltadas para o futuro contidas neste comunicado de imprensa. Exceto quando exigido por lei, a MediPharm Labs não é obrigada a atualizar as declarações prospectivas de suposições, opiniões, projeções ou outros fatores, caso elas mudem.

Todas as informações contidas neste comunicado de imprensa com relação à XLR8 foram fornecidas pela XLR8 para inclusão neste documento.