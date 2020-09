MediPharm Labs Entra no Crescente Mercado Latino-americano de Cannabis Médica com Contrato de Fornecimento com a Cann Farm Peru

BARRIE, Ontário, Sept. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ) (“MediPharm Labs” ou a “Empresa”), líder global em extração, destilação e derivados de cannabis especializados e orientados para pesquisa, anunciou hoje que sua subsidiária integral MediPharm Labs Inc. fornecerá óleo de cannabis premium e formulado à Cann Farm Peru S.A.C., uma produtora e distribuidora com sede em Lima que atende mercados peruanos e outros da América Latina.



Este é o primeiro contrato da MediPharm Labs na América Latina e o exemplo mais recente da estratégia de crescimento internacional da Empresa em ação. Como parte dessa estratégia, a Empresa expandiu seus mercados médicos, de bem-estar e de uso adulto para partes da Ásia-Pacífico, Europa e agora América Latina.

A MediPharm Labs está criando bases nos mercados médico, de bem-estar e de uso adulto em todo o mundo e em países da América Latina. Com uma população combinada de aproximadamente 580 milhões - e a começar pelo seu quinto maior país, o Peru – a América Latina contribui fortemente para o plano de negócios da Empresa. Pioneiro entre os países latino-americanos, o Peru criou um quadro legal para a produção, importação e venda de cannabis para uso medicinal. Como resultado, o mercado do Peru está avançando rapidamente e oferece o potencial de registrar formatos variados de produtos à base de cannabis. Usando uma gama de preços, consumo e conjuntos de dados de pacientes, o LATAM Cannabis Report™ by Prohibition Partners(1) prevê que o mercado da LATAM deve exceder US $ 12 bilhões até 2028, oferecendo “um potencial de crescimento sério para empresas globais de cannabis”.

“O Peru é um dos principais mercados de cannabis medicinal do mundo e a Cann Farm é uma das poucas empresas de cannabis que possuem uma licença Droguería e uma licença de importação de cannabis, o que torna este acordo um excelente valor estratégico para a MediPharm Labs”, disse Pat McCutcheon, CEO da MediPharm Labs. “À medida que buscamos nossas ambições globais, é vital para nós fazer parcerias com empresas do calibre da Cann Farm que conhecem intimamente seus mercados locais, têm um real apreço pelas necessidades dos pacientes, um compromisso contínuo com o avanço científico e um plano sólido para expansão regional. Esperamos grandes coisas desta colaboração.”

Sob o contrato renovável de um ano, a MediPharm Labs Inc. fornecerá uma variedade de formatos de concentrado de cannabis, com opções de produtos formulados prontos para pacientes. Os produtos serão distribuídos aos pacientes através de farmácias no Peru. A Cann Farm, por sua vez, obterá todos os registros, autorizações e aprovações peruanas necessárias para a importação. No futuro, a Cann Farm poderá procurar a MediPharm Labs para obter mais suporte nas atividades de comercialização. A MediPharm Labs prevê que a entrega tenha início no 4º trimestre de 2020, dependendo da aprovação regulamentar das autoridades de saúde aplicáveis.

“A Cann Farm foi criada com base no nosso profundo compromisso com os pacientes, que exigem alta qualidade confiável, consistência e integridade comprovada do produto; portanto, escolhemos nossos parceiros com muito cuidado”, disse Andres Vazquez Vargas, Presidente Executivo da Cann Farm Peru. “O que mais nos impressiona na MediPharm Labs é seu foco nos mercados médicos e seu compromisso com nossos padrões de produção, como podemos ver na sua certificação GMP, o padrão de ouro da produção farmacêutica. É raro ver a certificação GMP na cadeia de fornecimento de cannabis pelo fato de ela ser um processo complexo e rigoroso para obter a qualificação. Isso é tudo o que precisamos saber sobre sua capacidade de atender às nossas necessidades de forma contínua e consistente.”

Sobre o Mercado do Peru

O Peru adotou a Lei 30681 em outubro de 2017 com o objetivo de permitir o acesso à cannabis medicinal. O mercado de cannabis medicinal do Peru no momento é 100% dependente das importações. A lei permite especificamente a produção, importação e comercialização doméstica de cannabis para fins médicos e científicos, e determina a criação de uma série de registros no âmbito do Ministério da Saúde. Somente laboratórios farmacêuticos certificados podem solicitar uma licença de produção no mercado interno e as vendas a varejo ocorrem apenas em farmácias licenciadas. No entanto, a partir de meados de 2020, nenhuma licença de produção foi concedida.(2) Prescrições médicas são necessárias e várias condições médicas podem ser motivo para uma prescrição de cannabis.

Sobre a Cann Farm Peru S.A.C.

A Cann Farm se dedica ao cultivo e processamento de plantas medicinais sob os mais altos padrões de qualidade, e desenvolve a partir deles um amplo portfólio de produtos inovadores para a saúde e bem-estar da comunidade internacional. Além da importação e comercialização de produtos derivados da cannabis e outras plantas para uso medicinal, e cultivo e processamento de plantas medicinais, tanto para o mercado peruano quanto para exportação, a Cann Farm investe em projetos de pesquisa científica em tópicos relacionados à aplicação de plantas medicinais para a saúde, bem como em questões agronômicas destinadas a otimizar sua produção.

Sobre a MediPharm Labs

Fundada em 2015, a MediPharm Labs é especializada na produção de óleo de cannabis purificado e de qualidade farmacêutica, e concentrados e produtos derivados avançados utilizando uma instalação certificada de Boas Práticas de Fabricação com salas limpas construídas de acordo com a norma ISO. A MediPharm Labs investiu em uma equipe especializada e orientada para a pesquisa, tecnologia de ponta, metodologias de purificação a jusante e instalações construídas especificamente com cinco linhas de extração primárias para a entrega de produtos de cannabis puros, confiáveis e dosados com precisão para seus clientes. Através das suas plataformas de etiquetas grossistas e brancas, a MediPharm Labs formula, desenvolve (incluindo através de testes sensoriais), processa, embala e distribui extratos de cannabis e produtos avançados à base de canabinóides para mercados nacionais e internacionais. Como líder global, a MediPharm Labs concluiu as exportações comerciais para a Austrália e comercializou totalmente sua instalação de extração australiana. A MediPharm Labs Australia foi fundada em 2017.

Para mais informações, contate:

Laura Lepore, VP, Relações com Investidores e Comunicações

Telefone: 416-913-7425 ext. 1525

Email: investors@medipharmlabs.com

Website: www.medipharmlabs.com

ADVERTÊNCIA A RESPEITO DE INFORMAÇÕES PROSPECTIVAS:

Este comunicado de imprensa contém “informações de previsão” e “declarações de previsão” (coletivamente, “declarações de previsão”) na acepção da legislação de títulos canadense aplicável. Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, são declarações prospectivas e baseiam-se em expectativas, estimativas e projeções válidas até a data deste comunicado de imprensa. Qualquer declaração que envolva discussões com relação a previsões, expectativas, suposições, planos, projeções, objetivos, suposições, eventos ou desempenhos futuros (muitas vezes, mas nem sempre, com o uso de termos, tais como “espera”, ou “não espera”, "é esperado”, “antecipa” ou “não antecipa”, “planos”, “orçamento”, “programado”, “previsões”, “estimativas”, “acredita” ou “pretende” ou variações de tais palavras e frases, ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados “possam” ou “poderiam”, "seriam", “poderiam” ou "serão" considerados como ocorrendo ou sendo alcançados) não são declarações de fato histórico e podem ser declarações prospectivas. Neste comunicado de imprensa, declarações prospectivas se referem, entre outras coisas, ao desempenho bem-sucedido do contrato e ao envio de produtos conforme planejado; previsões sobre o crescimento do mercado peruano; e fornecimento de mais suporte e comercialização para a Cann Farm no futuro. As declarações prospectivas têm necessariamente por base uma série de estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis, estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais e os eventos futuros sejam substancialmente diferentes dos resultados reais e dos eventos futuros expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Tais fatores incluem, mas não estão limitados a: incertezas gerais dos negócios, econômicas, competitivas, políticas e sociais; incapacidade da MediPharm Labs de obter financiamento adequado; o atraso ou falha em receber aprovações regulatórias; e outros fatores discutidos nos registros da MediPharm Labs, disponíveis no site da SEDAR em www.sedar.com. Não há nenhuma garantia de que tais declarações sejam precisas e reais e eventos futuros podem ser substancialmente diferentes dos previstos em tais declarações. Consequentemente, os leitores não devem depositar confiança indevida nas declarações e informações voltadas para o futuro contidas neste comunicado de imprensa. Exceto quando exigido por lei, a MediPharm Labs não é obrigada a atualizar as declarações prospectivas de suposições, opiniões, projeções ou outros fatores, caso elas mudem.

Todas as informações contidas neste comunicado de imprensa com relação à Cann Farm foram fornecidas pela Cann Farm para inclusão neste documento.