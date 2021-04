NORTHFIELD, Illinois

, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Medline lançou hoje uma nova série de cursos sobre o tratamento de feridas crônicas criada para melhorar os conhecimentos clínicos sobre feridas crônicas. Criada por médicos voluntários da Medline, como parte da Iniciativa de Saúde Global da empresa, a série de quatro cursos está disponível tanto em inglês quanto em espanhol, gratuitamente, pela Medline University.

"Embora as feridas crônicas terem sido reconhecidas como uma epidemia global de saúde anos atrás, o tratamento de feridas, até hoje, não é uma especialidade em grande parte do mundo", disse, especialista sênior em responsabilidade social na Medline. "Seja em um centro de saúde na área rural do Alasca ou em uma agitada província da, essa série de cursos fornecerá aos médicos conhecimentos práticos para garantir que os pacientes com feridas crônicas recebam o cuidado que merecem, independentemente das circunstâncias."

Os dados do setor estimam que mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo têm feridas; no entanto, nem todos os médicos têm acesso a formação em tratamento de feridas. As feridas crônicas incluem várias lesões, mas úlceras do pé diabético, úlceras venosas nas pernas e lesões por pressão são as mais comuns.

Plano de vários anos orientará a fase de treinamento

A primeira fase de um projeto de vários anos para desenvolver competência no tratamento de feridas e capacitar médicos em comunidades com poucos recursos começou em 2019, por meio de uma parceria com a Nurses Specialized in Wound, Ostomy and Continence Canada (NSWOCC, ou profissionais de enfermagem especializados em feridas, ostomia e continência do Canadá). Os voluntários da Medline e profissionais de enfermagem da NSWOCC apresentaram uma ferramenta de avaliação de tratamento de feridas aos médicos da Argentina, treinando mais de 200 médicos e profissionais de enfermagem locais sobre as melhores práticas, desde os tipos de feridas até a avaliação de lesões por pressão.

Agora, a Medline está lançando a série de quatro cursos por meio da Medline University, acessível on-line a médicos do mundo todo. Ela chegou em um momento em que os treinamentos presenciais quase pararam devido à COVID-19. Disponíveis gratuitamente, os cursos foram desenvolvidos para instruir os médicos sobre tópicos importantes, como:

A série de cursos é um produto da Iniciativa de Saúde Global da Medline , uma empresa de responsabilidade social corporativa que aproveita as habilidades e a experiência dos funcionários para desenvolver sistemas de saúde fortes e resilientes e para fazer com que a assistência médica funcione melhor no mundo todo.

"Estamos tornando o treinamento em tratamento de feridas acessível a todos os médicos para resolver questões de tratamento para lesões comuns, bem como feridas crônicas para melhorar os resultados dos pacientes", disse Shelley Masyoluk, que é voluntária e traz sua experiência para esse projeto e também atua como diretora de engajamento clínico na Medline Canada. "Tenho trabalhado como enfermeira de cuidados de feridas há mais de 30 anos. Oferecer o tratamento e avaliação corretos no primeiro contato melhora substancialmente o tempo de cicatrização e reduz novas hospitalizações. Em locais com poucos recursos e acesso limitado a treinamentos, a formação adicional pode capacitar médicos a fazer uma diferença real."

Para saber mais sobre a série de tratamento de feridas crônicas da Iniciativa de Saúde Global da Medline, acesse a Medline University aqui: https://www.medlineuniversity.com/medline/ghi-educational-series.

Sobre a Medline:

A Medline é uma empresa de assistência médica, fabricante, distribuidora e fornecedora de soluções com foco na melhora do desempenho operacional geral da assistência médica. A Medline trabalha tanto com os maiores sistemas de saúde do país quanto com centros independentes em todo o continuum do tratamento para oferecer os recursos clínicos e da cadeia de suprimentos necessários para a viabilidade financeira de longo prazo na prestação de cuidados de alta qualidade. Com o tamanho de uma das maiores empresas do país e a agilidade de um negócio familiar, a Medline é capaz de investir em seus clientes no longo prazo e responder rapidamente com soluções personalizadas. Com sede em Northfield, Illinois, a Medline tem mais de 27.000 funcionários em todo o mundo, uma frota de mais de 1.200 caminhões e faz negócios em mais de 90 países. Saiba mais sobre a Medline em www.medline.com.

