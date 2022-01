Lisboa, 18 jan (EFE).- A Mercadona investiu um total de 24,5 milhões de euros para ampliar o seu centro logístico na localidade da Póvoa de Varzim (região do Porto), desde onde são abastecidos os 29 supermercados que a cadeia já inaugurou em Portugal.

Esta novo armazém, de 12.000 quadrados, procura melhorar o atual centro logístico e dar resposta à procura dos supermercados que a Mercadona conta em solo português.

Em concreto, este novo local irá contribuir para o armazenamento de frutas e verduras distribuídas diariamente por Portugal.

Desde a sua inauguração em 2019, a Mercadona já investiu neste centro logístico um total de 84,5 milhões de euros, dando emprego a 350 pessoas.

NOVOS SUPERMERCADOS EM 2022

Neste 2022, a Mercadona vai começar as obras de um novo centro logístico em Portugal, que estará localizado na zona lisboeta de Santarém.

Ao longo deste ano, para além de abrir lojas nas cidades nortenhas de Guimarães, Braga ou Póvoa de Varzim, a cadeia dará início à sua atividade na região de Lisboa com a inauguração de supermercados em Santarém, Sintra, Montijo ou Setúbal.

Para a sua expansão na capital do país, a Mercadona inaugurou no passado mês de setembro um centro de coinovação em Lisboa, o segundo em Portugal, no qual investiu 2,2 milhões de euros para adaptar a sua oferta aos hábitos e preferências do consumidor local e desenvolver produtos novos.