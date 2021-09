Mergulhando no Digital na prática: Huawei lança 11 soluções baseadas em cenários

SHENZHEN, China

27 de setembro de 2021

/PRNewswire/ -- No segundo dia da HUAWEI CONNECT 2021, o Sr. Peng Zhongyang, membro do Conselho da Huawei, presidente do Enterprise Business Group, fez um discurso sobre o tema "Mergulhando no Digital por um futuro mais brilhante", propondo as seguintes três áreas de foco: cenário, modelos e ecossistema em relação à visão e ao futuro da transformação digital industrial. Durante o evento, a Huawei lançou 11 soluções inovadoras baseadas em cenários para clientes nos setores de serviços públicos, transporte, finanças, energia e manufatura. Ao trabalhar continuamente com parceiros, a Huawei tem como objetivo atender às necessidades dos clientes em diferentes estágios de transformação digital, enfrentar os desafios, aproveitar as novas oportunidades de transformação e agregar valor ao setor.

O Sr. Peng Zhongyang, membro do Conselho da Huawei, presidente do Enterprise Business Group, disse: "A Huawei continuará a mergulhar no digital, com foco em cenários, modelos e parceiros, para ajudar os clientes a ter sucesso em sua jornada de transformação digital. Integramos TIC a cenários e processos da vida real e desenvolvemos um novo modelo de consultoria, integração e suporte operacional. Nosso objetivo é compreender plenamente as necessidades e a visão de nossos clientes e transformá-las em realidade. Incentivamos nossos parceiros a passarem da simples atuação como intermediários para a transformação em parceiro de competência, esforçando-se para construir um sistema de parceria que cresça, inove e promova juntamente com a Huawei."

Mergulhando no digital com foco em cenários, modelos e parceiros

Mergulhar no mundo digital é um processo iterativo. À medida que a transformação digital se tornou um consenso no setor, o foco passou de tornar-se ou não digital para como se tornar digital. Para ajudar as empresas a inovar seus modelos, melhorar a qualidade e eficiência, melhorar a experiência e fortalecer a resiliência, a Huawei destacou três áreas principais de foco para mergulhar no digital.

Digitalização de cenário: a Huawei acredita que a chave para uma maior integração de processos de TIC e de negócios está nos três aspectos a seguir: do sistema auxiliar ao sistema central/de produção, do centro de comando da liderança a detalhes dos cenários de operação e da digitalização de um único domínio à digitalização abrangente de todos os cenários. Por estar continuamente acumulando experiência em diferentes cenários e aprofundando seus conhecimentos em todos os cenários é que a Huawei é capaz de abordar as principais questões de negócios do setor.

Desde 2016, a Huawei promove uma estratégia completa de transformação digital, dando como exemplo ela mesma ao realizar a digitalização dentro da própria Huawei. Tao Jingwen, membro do Conselho e CIO da Huawei, disse: "para alcançar a transformação digital, as empresas precisam desenvolver uma plataforma digital como base e focar na reestruturação dos negócios com o objetivo de apoiar o sucesso de seu negócio principal. A Huawei construiu a Horiz, uma plataforma de capacitação digital, com base em sua própria experiência de transformação. Esta plataforma aberta ajudará empresas de vários setores a alcançar a digitalização e a fomentar a competitividade global."

Transformação de modelos:

a Huawei adota um novo modelo de consultoria, integração e suporte operacional para ajudar os clientes a ter sucesso na transformação digital. Nos próximos cinco anos, a Huawei planeja lançar mais de 300 soluções de serviço personalizadas, estabelecer mais de 200 padrões de serviço e desenvolver mais de 800 parcerias de soluções de serviço.

Fundada em 2019, a China Oil &Gas Pipeline Network Corporation (PipeChina) tem trabalhado com a Huawei em sua jornada de transformação digital desde seu estabelecimento e se esforça para se destacar por meio da digitalização. Liu Zhongyun, vice-gerente geral da PipeChina, disse: "A transformação digital é um processo complexo, sistemático e de longo prazo. As plataformas digitais e os dados são a chave para a digitalização da PipeChina e também a base para mergulharmos no digital. A PipeChina continuará a trabalhar com a Huawei em transformação digital para alcançar o sucesso com base em recursos compartilhados, arquitetura padronizada, dados convergentes, capacidade como serviço e aplicações personalizadas."

Desenvolvimento do sistema de parceiros: a Huawei atualizará de forma abrangente o sistema de parceiros para garantir o sucesso de todas as partes e sua operação contínua como uma base sólida para o desenvolvimento de parceiros de competência.

O Digital China Group é um dos parceiros estratégicos da Huawei em todo o mundo. O presidente da Digital China, Guo Wei, compartilhou as experiências e os resultados da colaboração com a Huawei em transformação digital: "No mundo digital de hoje, a missão da China Digital é construir um "metaverso" nativo da nuvem usando nova infraestrutura, tecnologias em nuvem e redes. Isso definirá um novo futuro para a sociedade. A Digital China visa colaborar com a Huawei e parceiros de outros ecossistemas para mergulhar no digital, permitir a transformação digital dos setores, inovar juntos e ter sucesso no futuro."

Onze soluções baseadas em cenários para mergulhar no digital

No evento, a Huawei lançou 11 soluções inovadoras baseadas em cenários que abrangem cinco setores: serviços públicos, energia, finanças, transporte e manufatura, como parte de uma exploração das inovações da transformação digital.

No setor público, foram lançadas as três principais soluções para gêmeos digitais de cidades inteligentes, ou seja, governança urbana unificada em uma única rede, serviço de operação assistida e segurança zero trust. Essas soluções ajudam os governos a continuamente transformar seus processos administrativos, permitindo a construção de um novo tipo de cidade inteligente que seja mais confortável, inovadora, humanística, resiliente e ecológica.

No setor de energia, a solução de usina de energia inteligente e a solução de posto de combustível inteligente ajudam as empresas do setor de energia a obter um desenvolvimento de alta qualidade e a construir um sistema de energia inteligente de baixo carbono ou emissões líquidas zero de carbono, seguro, eficiente e ecológico.

No setor financeiro, o pagamento móvel e a solução Digital CORE ajudarão a transformar as instituições financeiras em empresas digitais melhores baseadas em ecossistemas. Essas soluções contribuirão para a construção de um setor financeiro totalmente conectado, inteligente e baseado no ecossistema.

No setor de transporte, a versão aprimorada de aeroportos inteligentes, o controle automático de tração (ATC) inteligente e as soluções abrangentes de transporte continuarão a permitir viagens convenientes e logística sem contratempos, apoiando assim o sucesso do cliente na transformação digital.

E, por último, na manufatura, a solução para montadoras de veículos inteligentes destina-se a melhorar a eficiência e as experiências, ao mesmo tempo em que facilita as inovações.

Usando-se de recursos avançados de TIC e anos de experiência no setor, a Huawei tem trabalhado há muito tempo com parceiros e clientes em todo o mundo em diversos estágios de evolução digital a fim de apoiar plenamente sua transformação digital. Como sempre, a Huawei ajudará os clientes a potencializar seus valores exclusivos, tornando o forte ainda mais forte.

A Huawei sedia a HUAWEI CONNECT 2021 on-line de 23 de setembro a 31 de outubro. O tema do evento deste ano é Mergulhando no Digital. Vamos mergulhar a fundo na aplicação prática de tecnologias, como nuvem, IA e 5G em todos os setores, e de que maneira elas podem tornar as organizações de todos os tipos e tamanhos mais eficientes, mais versáteis e, no fim, mais resilientes à medida que avançamos em direção à recuperação econômica.

