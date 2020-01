Meridian lança nova polimerase de alta fidelidade para oferecer amplificação robusta para aplicações NGS e PCR

CINCINNATI, Jan. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Meridian Bioscience, Inc. (NASDAQ: VIVO) anunciou hoje o lançamento do Mix HS de Pfu de Alta Especificidade que além de fornecer amplificação de alta fidelidade também oferece amplificação líder do mercado para diagnóstico complementar (CDx) e testes clínicos.



A amplificação de alta fidelidade é essencial para aplicações cujo resultado depende da sequência de DNA correta, como sequenciamento da próxima geração (NGS), clonagem e genotipagem. No entanto, os resultados de tais amplificações podem ser comprometidos por uma DNA polimerase incapaz de amplificar uniformemente diversos tipos de sequências ou quando as amostras contêm inibidores.

A Divisão de Ciência da Vida da Meridian Bioscience abordou esses desafios desenvolvendo o Mix HS de Pfu de Alta Especificidade como uma solução de amplificação de alta fidelidade, com propriedades líderes de mercado em termos de resistência a inibidores, multiplexação e baixa polarização GC. É uma ferramenta perfeita para tecnologias NGS aplicadas ao mercado clínico, especialmente no campo de testes genéticos e triagem de câncer, ou seja, desenvolvimento de painéis para perfil de tumor ou mutação.

Lourdes Weltzien, Ph.D., Vice-presidente Executiva de Ciência da Vida, comentou, “As polimerases de Alta Fidelidade são suscetíveis às dificuldades na amplificação de PCR do ADN rico ou inibidor-rico de GC. O Mix HS de Pfu de Alta Especificidade reduziu drasticamente essas limitações e aumentará as capacidades de teste dos clientes”.

“Nos ensaios clínicos baseados em NGS, a capacidade de sequenciar todas as regiões de DNA da amostra independentemente do conteúdo de GC é essencial. Usando nossa vasta experiência em enzimas e sistemas reservas, o Mix HS de Pfu de Alta Especificidade foi projetado para alcançar isso. Do enriquecimento do alvo à amplificação da biblioteca, ele permite melhores dados NGS e resultados mais precisos”, disse Florent Chang-Pi-Hin, Ph.D., Diretor Sênior de Pesquisa e Desenvolvimento da Meridian.

