, 20 de fevereiro 2020 /PRNewswire/ --– A Pepsi® está lançando sua campanha internacional de futebol de 2020 em comemoração à sua parceria com a Liga dos Campeões da UEFA. Apresentando uma colaboração inédita de quatro dentre os melhores jogadores de futebol do mundo, a campanha é liderada por um comercial de ritmo frenético e cheio de estilo acentuado que certamente vai animar os torcedores de futebol de todo o mundo.

Raheem Sterling

Leo Messi

Este ano, a Pepsi recebe dois novos jogadores em sua impressionante lista de talentos do futebol. O campeão mundiale a sensação que venceu quatro troféus nacionais do Manchester City,, juntam-se às estrelas que retornam, o seis vezes vencedor da Bola de Ouro,, e o atual campeão da Liga dos Campeões da UEFA,. Os quatro jogadores se enfrentam no comercial internacional intitulado "Play Never Stops" mostrando habilidades e agilidade sobrenaturais enquanto disputam a última lata de Pepsi.

A Pepsi contratou o premiado produtor e diretor de filmes Henry Scholfield, mais conhecido por criar videoclipes famosos para os maiores artistas do mundo, para dirigir o comercial. "Play Never Stops" apresenta um mix criativo de histórias inacreditáveis em cortes rápidos que mostram aos torcedores até onde os jogadores estão dispostos a ir em busca do sabor delicioso da Pepsi.

"Foi um privilégio trabalhar com jogadores tão famosos no comercial de futebol da Pepsi deste ano", disse Scholfield. "Cada um deles deu uma incrível versão marcante de sua própria personalidade fora de campo, tão natural e habilmente quanto faria em campo. A Pepsi, nossa equipe de criação e todos os nossos parceiros de pós-produção foram ótimos colaboradores no trabalho. Cada um deles fez o máximo em todos os níveis, tornando o filme a peça incrível que é."

O comercial deste ano apresenta a música latina "Presidente", que é atual, rápida, divertida e cheia de energia, como a campanha de futebol da Pepsi em 2020. A música do artista e produtor em ascensão WOST, com a cantora Ginette Claudette, demonstra o compromisso da marca de apoiar talentos musicais que vão explodir.

A campanha será ativada em mais de 80 países em todo o mundo, e também apresenta conteúdo dos bastidores, uma coleção de edição limitada de latas com temas de jogadores e materiais da Pepsi e Pepsi Black (também conhecida como Pepsi MAX em alguns países do mundo) para pontos de vendas externos e nas lojas.

Leo Messi comentou: "Como sempre, fazer parte da campanha de futebol da Pepsi foi muito divertido. Com uma nova equipe de jogadores, desafios emocionantes e um filme divertido e criativo, tenho certeza de que a campanha não vai decepcionar."

Mohamed Salah disse: "É ótimo estar de volta para mais um ano com a Pepsi para outra campanha mundial de futebol. Tenho certeza de que os torcedores vão gostar."

Paul Pogba comentou: "Foi muito divertido filmar o novo anúncio da Pepsi. Espero que a campanha deste ano continue incentivando nossos fãs a abraçar suas paixões e apostar tudo naquilo que amam."

Raheem Sterling disse: "Estou ansioso para fazer parte da equipe de futebol da Pepsi! O anúncio deste ano está repleto de muita energia, com um verdadeiro mix de música, moda e, mais importante, incríveis habilidades no futebol."

Enquanto filmava o anúncio de futebol de 2020, a Pepsi registrou os jogadores exibindo seus talentos ocultos no Desafio #PepsiCanBalance, incluindo Pogba equilibrando perfeitamente sua lata de edição limitada na borda de um copo e Sterling impressionando a equipe ao equilibrar a lata em seu famoso pé direito. Salah e Messi seguem o mesmo caminho, com Salah conseguindo o equilíbrio em uma bola de futebol e as mãos firmes de Messi equilibrando duas latas simultaneamente. Os jogadores inspiraram influenciadores e torcedores de futebol a replicar o Desafio #PepsiCanBalance eles mesmos.

A embalagem da edição limitada da campanha, que apresenta todos os quatro jogadores nas latas de Pepsi e Pepsi Black/MAX, oferece uma nova experiência interativa para os amantes do futebol. Os torcedores podem dar vida às embalagens por meio de códigos QR encontrados em latas selecionadas e ter a oportunidade de interagir com versões em miniatura de realidade aumentada de Messi, Salah, Pogba e Sterling. Depois da digitalização, os consumidores podem fazer embaixadinhas com seus jogadores favoritos e compartilhar suas pontuações no Instagram Stories.

Natalia Filippociants, vice-presidente de Marketing da Global Beverages, PepsiCo, comentou: "Estamos muito empolgados por lançar esta campanha animada e otimista. Reunimos alguns dos melhores jogadores de futebol, incorporamos suas influências culturais fora do campo e os colocamos em situações não convencionais com reviravoltas inesperadas, com muitas risadas e muita bravata. Nosso objetivo era brincar com a energia do anúncio e entreter as pessoas, em vez de mostrar as pessoas sendo entretidas. Esperamos que nossos fãs gostem das histórias "Play Never Stops" tanto quanto gostamos de criá-las!"

A Pepsi tem orgulho de patrocinar a Liga dos Campeões da UEFA.

Participe da conversa on-line com #FORTHELOVEOFIT.

