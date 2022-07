MicroEJ simplifica o desenvolvimento de software IoT com um Ambiente de Execução Virtual integrado para os Módulos IoT Thales e Dispositivos IoT Plug and Play da Cinterion®

BOSTON, Mass., July 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A MicroEJ, líder em soluções de capacitação de software para IoT e dispositivos integrados, anuncia hoje a disponibilidade do seu Ambiente Virtual de Execução padrão, MICROEJ VEE, para o portfólio do Módulo Thales e Dispositivo Plug and Play IoT Cinterion®.



A parceria alinha estrategicamente os modelos de negócios de ambas as empresas para oferecer gerenciamento flexível de aplicativos, aumentar a segurança por design no nível do software, simplificar e agilizar o desenvolvimento, e acelerar o tempo de produção em mercados como os de energia, serviços públicos, automóveis conectados, medicina, casas e edifícios inteligentes, rastreamento de ativos e pontos de vendas.

Com bilhões de dispositivos conectados atualmente por meio de redes 2G/3G/4G/5G e amanhã 6G, a Thales está se unindo à MicroEJ para lançar o contêiner de software universal MICROEJ VEE para os Módulos IoT Thales Cinterion, como PLS83-W ou EXS82-W e Dispositivos Plug and Play IoT Cinterion® como EGX81, juntamente com suas ferramentas de desenvolvimento de software e módulos virtuais relacionados.

O MICROEJ VEE aproveita a capacidade de computação nativa dos Módulos IoT e dos Dispositivos Plug and Play IoT Cinterion®, eliminando a necessidade de um processador externo e reduzindo ainda mais o tamanho, o consumo de energia e os custos eletrônicos, além de diminuir o uso da largura de banda de dados para atualizações de software.

O contêiner MICROEJ VEE seguro utiliza as soluções de conectividade IoT Thales Cinterion® e a plataforma de nuvem Suíte IoT Cinterion®, viabilizando:

Entrada mais rápida no processo de produção

A MicroEJ simplifica radicalmente o desenvolvimento de software de IoT por meio da integração da simulação (desenvolvimento e teste em dispositivos virtuais), integração e programação contínua orientada a múltiplos objetos, onde os componentes de software são integrados e testados separadamente.

Os aplicativos de software são desenvolvidos uma vez e usados em vários módulos de IoT e dispositivos plug and play de IoT Cinterion ® sem modificações, e o software pode ser atualizado no ar em um grande número de dispositivos. As atualizações parciais prolongam muito a vida útil do dispositivo e eliminam a necessidade de integração dispendiosa de software.

O MICROEJ VEE particiona componentes de software em recipientes herméticos confiáveis, aprimorando o controle da anormalidades no comportamento do dispositivo, monitorando o uso de recursos em tempo real, e gerenciando demandas de processamento ou consumo de memória.

O MICROEJ VEE aprimora as identificações digitais e os atributos de segurança incorporados às raízes dos Módulos IoT e dos Dispositivos IoT Plug and Play Cinterion® . A segurança na execução impede que aplicativos defeituosos interajam com os recursos de dispositivos de baixo nível e está em conformidade com os mais altos níveis de certificação do governo.



“Nossa parceria com a Thales permite que nossos clientes se beneficiem das comunicações IoT econômicas e seguras, permitindo a integração e o gerenciamento seguro dos aplicativos em contêineres de componentes de software selados. O MICROEJ VEE tem um papel importante na aceleração drástica dos lançamentos de novos produtos, permitindo o desenvolvimento em dispositivos virtuais (gêmeos digitais de dispositivos reais), a redução dos esforços de P&D e melhor colaboração entre as equipes graças aos curtos ciclos de desenvolvimento. Temos orgulho em viabilizar a virtualização de baixa pegada para os módulos IoT da Thales, usados atualmente para conectar milhões de medidores inteligentes, automóveis, wearables e muito mais.”



Dr. Fred Rivard, CEO da MicroEJ:

“A Thales vem lançando soluções IoT há 25 anos, fornecendo ao mundo uma ampla gama de módulos IoT e dispositivos IoT plug and play Cinterion® para praticamente qualquer aplicação de IoT ou M2M. Temos o prazer de trabalhar com a MicroEJ para melhorar a jornada do cliente de IoT com ferramentas e tecnologias de desenvolvimento que se integram perfeitamente aos Módulos IoT e aos Dispositivos Plug and Play Cinterion® para agilizar e simplificar o desenvolvimento de software e o gerenciamento eficiente do ciclo de vida de soluções de IoT confiáveis, seguras e de baixo consumo de energia. A solução MICROEJ VEE da Thales viabiliza que nossos clientes lancem novos produtos de IoT mais rapidamente no mercado.”



Christoph Caselitz, Diretor Administrativo de Soluções IoT da Thales.

Mais informações sobre o MICROEJ VEE para os módulos Thales IoT:

https://developer.microej.com/supported-hardware/thales-cinterion-cellular-iot-module/

Sobre a MicroEJ

A MicroEJ oferece virtualização de contêineres para dispositivos IoT e integrados. Estamos focados em fornecer aos fabricantes de dispositivos contêineres de aplicativos seguros em mercados onde os aplicativos de software exigem alto desempenho, tamanho compacto, eficiência energética e desenvolvimento econômico.

Com mais de 100 milhões de produtos vendidos para os principais fabricantes globais que escolheram a MicroEJ para projetar seus dispositivos eletrônicos para uma grande variedade de indústrias, incluindo casa inteligente, wearables, saúde, automação industrial, varejo, telecomunicações, cidade inteligente, automação de edifícios, transporte, etc.

