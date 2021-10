A empresa global de eletrodomésticos inclui mais ativos de alta visibilidade e impulsiona a oferta de experiências e de conteúdo para fãs de futebol

Midea e Manchester City anunciaram hoje uma ampliação de sua parceria global que começou em janeiro de 2020. Ao longo dessa parceria, Midea produziu conteúdo digital envolvente, extremamente popular entre os fãs do City em todo o mundo. Principalmente, o #MideaHomeChallenge, que manteve os fãs entretidos durante os períodos de lockdown, quando vários jogadores do Manchester City desafiaram os fãs a mostrarem suas habilidades no futebol interagindo com seus eletrodomésticos de maneiras diferenciadas.

Também o inovador show de premiação da Midea, moderado pelas lendas do City Paul Dickov e Shaun Wright-Phillips, atraiu milhões de visualizações e de fãs quando nove troféus diferentes #WorldClass foram votados e, posteriormente, atribuídos a seus jogadores favoritos do City.

Nesta temporada, junto com o novo sistema de tela LED de dois níveis do Etihad Stadium, a Midea tem também 12 slots de LED em cada partida do Manchester City em casa, para mostrar sua extensa gama de eletrodomésticos inteligentes em todas as categorias.

“A visibilidade global da Midea ainda é bastante pequena em comparação com nossas ambições. A parceria com o Manchester City – premiada como a equipa desportiva mais inovadora do mundo e que tem como filosofia buscar resultados extraordinários, através de um futebol super atrativo de se ver - dá-nos grande visibilidade global e um parceiro de negócios com as mesmas grandes ambições para o futuro." disse Eric Wang, VP do Midea Group e Presidente e CEO da Divisão de Negócios Internacionais do Midea Group.

“São 55.000 fãs no estádio, mas milhões de fãs do Manchester City entre os 3,5 bilhões de fãs de futebol em todo o mundo assistindo em casa, na TV e nas redes sociais - e é em casa que a Midea está. Assim sendo, na Midea temos o prazer de mostrar nosso compromisso e visão de futuro a milhões e bilhões de fãs que estão curtindo o futebol em casa”, continuou Wang.

“A parceria vêm crescendo e estamos muito satisfeitos por aprofundar ainda mais a nossa relação. A Midea demonstrou grande compreensão em como engajar os fãs do City em todo o mundo, produzindo alguns de nossos conteúdos de mídia social de melhor desempenho nas últimas temporadas e agora estamos ansiosos para expandir o alcance desta parceria para outras regiões e integrar ainda mais produtos inteligentes.” disse Roel de Vries, City Football Group’s Group Chief Operating Officer.

“Aqui no Brasil, nosso objetivo é mostrar a todos os fãs de futebol e do City nossa ampla gama de eletrodomésticos inteligentes que fazem com que os consumidores 'sintam-se em casa', como nosso slogan diz (‘make yourself at home’). Portanto, além de reforçar a presença de nossa marca globalmente, esperamos despertar entusiasmo nos consumidores brasileiros ao longo de toda a temporada, aproximando as pessoas, e possibilitando que aproveitem suas casas ainda mais” disse Felipe Costa, CEO do Midea Carrier JV no Brasil.

A Midea também ampliará seu relacionamento com a comunidade, apoiando o renomado programa do clube: ‘City In The Community’, a explorar maneiras de enfrentar os desafios sociais. Nos próximos meses, o Clube também contará com a Midea - líder de eletrodomésticos inteligentes, para fornecer instalações aprimoradas para jogadores e fãs em todo o Campus da Etihad.

Além do compromisso com a equipe masculina do Manchester City, a Midea também é parceira global exclusiva de eletrodomésticos, linha branca e HVAC da equipe feminina do Manchester City e principal parceira do New York City FC, que joga na MLS.

