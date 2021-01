Milo levanta US$ 6 milhões em capital semente da QED e MetaProp

MIAMI

US$ 6

, 27 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Milo , a startup com serviços de banco digital e de empréstimo para consumidores globais, anunciou uma rodada de financiamento de capital semente demilhões liderada pelo especialista em fintech QED Investors, com participação da MetaProp e da 10X Capital. O capital apoiará a inovação tecnológica contínua e o crescimento da equipe.

Josip Rupena

"Nossa missão é reimaginar como os consumidores globais acessam as soluções financeiras nos EUA - de uma forma que realmente lhes atenda. Hoje, isso significa oferecer uma abordagem de empréstimo imobiliário simples e totalmente digital, ao mesmo tempo em que oferece um profundo entendimento sobre os investimentos nos EUA", disse o fundador e CEO da Milo,. "Esse financiamento está nos ajudando a chegar mais perto de cumprir nossa missão para milhões de consumidores globais. Estamos entusiasmados em ter a QED e tantos grandes investidores nesta jornada conosco."

A Milo processou mais de US$ 100 milhões em pedidos de empréstimo, dobrou sua equipe e inaugurou dois escritórios em Miami e na Colômbia desde que finalizou o financiamento no verão de 2020. No ano passado, a Milo se tornou a primeira empresa a realizar um fechamento digital totalmente remoto para um consumidor internacional. A tecnologia proprietária da Milo preenche a lacuna para oferecer uma forma totalmente on-line de qualificar, subscrever e fechar um empréstimo de qualquer lugar do mundo com taxas de juros muito atrativas dos EUA.

"As necessidades financeiras dos consumidores globais estão em constante evolução, criando uma demanda por soluções únicas e flexíveis que os ajudem a atingir seus objetivos e o bem-estar financeiro", disse Matt Burton da QED Investors. "Estamos entusiasmados que a Milo esteja no centro desta transformação e a QED possa desempenhar um papel de apoio."

Zak Schwarzman, sócio geral da MetaProp, declarou: "Colocando tecnologia, dados e automação de processos em seu núcleo, a Milo é capaz de atender aos compradores globais do mercado imobiliário dos EUA e manter altos padrões de conformidade muito mais facilmente do que os credores de hipotecas tradicionais. O resultado é maior acesso ao crédito, melhores taxas e uma experiência ao consumidor muito superior para os milhões de potenciais compradores de casas neste segmento."

A Milo foi fundada no final de 2018 pelo especialista em investimentos e financiamento Josip Rupena, que identificou uma necessidade do mercado enquanto trabalhava como consultor financeiro na Morgan Stanley, atendendo instituições e clientes internacionais. "Um cliente de patrimônio privado com um patrimônio líquido de 7 dígitos esperava garantir um empréstimo imobiliário nos EUA. Devido aos processos tradicionais de foco doméstico dos bancos, este indivíduo financeiramente sólido não poderia garantir um empréstimo - e ele não está sozinho", disse Rupena.

Apenas 30% dos consumidores internacionais conseguem de garantir empréstimos imobiliários nos EUA. Se conseguem obter aprovação, muitas vezes sofrem com altas taxas de juros ou uma experiência insatisfatória do cliente. A Milo identificou as necessidades financeiras em todo este segmento e visa oferecer soluções financeiras e serviços bancários adicionais aos consumidores globais. "Existem milhões de consumidores qualificados em todo o mundo", disse Rupena. "Eles sonham com um dia investir no mercado americano, o que oferece uma sensação de estabilidade que não pode ser acessada em muitos outros países. Nós da Milo estamos aqui para ajudá-los a realizar esse sonho."

Sobre a Milo

A Milo é uma empresa de tecnologia financeira que está reimaginando a maneira como os consumidores globais acessam soluções financeiras e desbloqueiam o que é possível em um mundo sem fronteiras. Ao construir uma pilha de tecnologia proprietária do zero e construindo uma equipe de classe mundial, a empresa permitiu a cidadãos estrangeiros o acesso a milhões de dólares em empréstimos residenciais nos EUA por meio de empréstimos rapidamente qualificados, subscritos e concedidos, sem necessidade de visita ao banco. A Milo tem paixão por promover a transformação digital de serviços financeiros, resolver problemas reais e causar um impacto significativo na vida das pessoas. Para mais informações, acesse www.milocredit.com ou envie um e-mail para info@milocredit.com.

Sobre a QED

A QED Investors é uma empresa líder especializada em capital de risco com sede em Alexandria, Virgínia. A QED Investors está focada em investir em empresas de serviços financeiros novas e disruptivas na América do Norte, na América do Sul e no Reino Unido. A QED se dedica à construção de grandes negócios e utiliza uma abordagem única e prática que aproveita as décadas de experiência operacional e de empreendedorismo de seus parceiros, ajudando as empresas a alcançar um crescimento inovador. Os investimentos notáveis incluem Credit Karma, ClearScore, Nubank, SoFi, Avant, Remitly, Flywire, GreenSky, Klarna, QuintoAndar, Konfio, Creditas e Mission Lane.

Sobre a MetaProp

A MetaProp é uma empresa de capital de risco com sede em Nova York centrada no setor de tecnologia imobiliária ("PropTech"). Fundada em 2015, a equipe de investimento da MetaProp investiu em mais de 125 empresas de tecnologia em toda a cadeia de valor do mercado imobiliário. A empresa gerencia vários fundos para investidores imobiliários financeiros e estratégicos que representam uma caixa de areia pronta para piloto e para teste de mais de 15 bilhões de metros quadrados em todos os tipos de ativos imobiliários e no mercado global. As atividades de investimento da empresa são complementadas pela liderança da comunidade pioneira, incluindo o hub de inovação PropTech Place, os programas MetaProp Accelerator da Universidade de Columbia, os eventos globais NYC Real Estate Tech Week e MIPIM PropTech NYC, e as publicações Global PropTech Confidence Index e PropTech 101.

