Mindray define futuro das tecnologias de imagem com novas soluções de ultrassonografia para imagem geral, cuidados da saúde da mulher e cardiologia

SHENZHEN, China, 4 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Mindray (SZSE: 300760), desenvolvedora e provedora líder global de soluções e aparelhos médicos, anunciou o lançamento de suas novas soluções de ultrassonografia para imagem geral, cuidados da saúde da mulher e cardiologia em 28 de maio de 2021. Com base no tema "A inovação define", cada solução foi especificamente projetada para aprimorar as evidências de diagnóstico disponíveis aos médicos a fim de garantir um melhor atendimento ao paciente.

"Há mais de 30 anos, a inovação tem sido parte fundamental do DNA da Mindray. Com o crescimento e a expansão dos sistemas hospitalares, é essencial que o setor de saúde continue a ir além do projeto de produtos individuais para a engenharia de soluções de saúde integradas. É com essa visão holística que podemos garantir uma melhor experiência de saúde para os pacientes, ao mesmo tempo em que ajudamos a expandir a capacidade clínica", disse He Xujin, gerente geral da Mindray Medical Imaging Systems. "O lançamento de nossas mais recentes soluções de ultrassonografia representa um marco para a Mindray, pois continuamos a ser pioneiros em novas plataformas e seguindo o nosso lema "A inovação define".

As soluções de ultrassonografia para imagem geral da Mindray são equipadas com uma série de tecnologias avançadas, incluindo ultrassom aprimorado com contraste e alta taxa de quadros (HiFR CEUS), elastografia HiFR abrangente e medição de quantificação aprimorada para um novo nível de clareza de imagem. Esses recursos oferecem aos médicos ferramentas amplas para diagnóstico e tratamento mais precisos, proporcionando a eles maior confiança para obter resultados melhores aos pacientes.

As soluções de ultrassonografia para a saúde da mulher oferecem uma gama diversificada de ferramentas especializadas que incluem Smart Scene 3D, Smart Planes CNS, Smart ICV, Smart Pelvic e Smart ERA. Esses recursos foram desenvolvidos e inspirados no trabalho diário dos médicos com o objetivo de aprimorar a eficiência em aplicações da obstetrícia e ginecologia, incluindo fertilização in-vitro, neonatal e pós-parto.

Para médicos cardiologistas, as novas soluções de ultrassonografia cardiológica da Mindray incluem TEE imaging, HiFR V-Flow, Wall Shear Stress (WSS), IMT em tempo real. Essas tecnologias permitem uma visualização verdadeiramente precisa, o que oferece aos médicos evidências adicionais para a certeza do diagnóstico.

A Mindray se baseia em suas profundas percepções sobre necessidades clínicas não atendidas para oferecer aos médicos soluções de imagem abrangentes que permitam diagnósticos e tratamentos precisos em diferentes aplicações. As três soluções de imagem médica mais recentes combinam tecnologias extraordinárias com aplicações inteligentes e um fluxo de trabalho intuitivo que eleva a qualidade dos dados clínicos a um patamar ainda mais alto. Ao mesmo tempo, os pacientes podem se beneficiar de imagens médicas mais rápidas e detecção mais precisa de potenciais complicações, tudo diretamente no ponto de atendimento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1518858/Innovation_defines.jpg

FONTE Mindray