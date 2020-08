Mindray estabelece novo padrão para sistemas de infusão com o BeneFusion n Series

SHENZHEN, China

, 18 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Mindray (SZSE: 300760), proeminente provedora de soluções e dispositivos médicos, lançou sua nova geração de sistema de infusão, o. Por remodelar a segurança, a simplicidade, a interoperabilidade e a sinergia de dados, o BeneFusion n Series estabelece um novo padrão na realização de infusões.

Com uma ampla tela de 7 polegadas, operada por toque, e uma interface intuitiva, o BeneFusion n Series garante uma experiência do usuário revigorante, com facilidade superior de uso para se obter maior precisão e maior eficiência de trabalho. O portfólio de acoplamento () versátil do sistema também fornece uma solução completa para uma variedade de cenários de infusão, com uma solução de acoplamento flexível, variando de 2 a 24

Com 15% a 25% de erros de medicação resultando de confusão com nomes de medicamentos, o sistema de gerenciamento de medicamentos SafeDose™ do BeneFusion n Series fornece codificação em cores inovadora e perfis personalizáveis de medicamentos da biblioteca de medicamentos, que podem ser automaticamente completados e configurados para eliminar tais erros, a fim de melhorar a segurança do paciente. O inovador SmartAIR™, com sensores duplos de ar, pode detectar bolhas de ar nos tubos com grande precisão, para minimizar o risco de embolia gasosa e aumentar a segurança do paciente. Ele também pode disparar automaticamente um alarme de "vazio" quando o contêiner de infusão estiver esgotado.

Para assegurar a aplicação do medicamento a tempo, o BeneFusion n Series incorpora o SmartRapid™, que revoluciona a eficiência por permitir que os sistemas sejam ativados em apenas dois segundos, completar a carga da seringa em apenas quatro segundos e aplicar a primeira gota de medicamento em três segundos. O Sistema de Pressão Dinâmica (DPS – Dynamic Pressure System) avançado também ajuda a detectar e identificar oclusões, com detecção e monitoramento precisos, conforme alertas são automaticamente disparados quando o limite suave (soft) ou o duro (hard) são atingidos.

Dispositivos médicos nunca funcionam independentemente e é por isso que o BeneFusion n Series foi projetado para se integrar com outros sistemas de dados clínicos, para facilitar a tomada de decisão clínica. À beira da cama, o InfusionView™ do sistema de infusão possibilita às equipes médicas ver os dados da infusão no monitor do paciente – através da integração e sinergia perfeitas de dados, ele oferece uma imagem abrangente dos dados da infusão e parâmetros fisiológicos para diagnósticos rápidos e precisos e receitas razoáveis. Além disso, o BeneFusion n Series também pode se conectar com o sistema de informação do hospital (HIS) ou sistema de informação clínica (CIS) para oferecer gestão centralizada de dados. Com informações sobre a infusão e o alarme acessíveis em qualquer lugar, a qualquer tempo, os profissionais de saúde podem monitorar pacientes constantemente, para assegurar um ótimo tratamento, ao mesmo tempo que o sistema melhora muito a eficiência clínica.

