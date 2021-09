Mindray lança novo analisador digital automatizado de morfologia celular MC-80, elevando a análise morfológica a um nível superior

SHENZHEN, China

, 29 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Mindray (SZSE: 300760), fornecedora líder global de soluções médicas, lançou o novo analisador digital automatizado de morfologia celular MC-80, um sistema revolucionário de morfologia celular que oferece mais clareza, mais inteligência e mais produtividade à análise morfológica. Incorporando o MC-80, a solução hematológica da Mindray revolucionará o segmento da hematologia de ponta.

A análise morfológica das células sanguíneas é um procedimento essencial após a análise hematológica. A maioria dos laboratórios precisa reexaminar mais de 30% de suas amostras de sangue, mas consideram a análise microscópica tradicional trabalhosa e demorada. Já existem analisadores digitais automatizados de morfologia celular disponíveis no mercado, entretanto, proporcionar imagens celulares claras e precisas comparáveis às do microscópio continua sendo um desafio significativo.

O novo MC-80 da Mindray está elevando a análise morfológica digital a um nível superior, oferecendo imagens mais claras que podem detectar anomalias de forma mais detalhada. Com algoritmos avançados, o analisador possibilita uma melhor identificação de células diferentes com alto rendimento, melhorando a produtividade.

"Passamos oito anos desenvolvendo e otimizando o produto, em colaboração com mais de 200 hospitais importantes no mundo todo. Durante esse período, solicitamos mais de 100 patentes e solucionamos muitos problemas, alguns dos quais considerados insolúveis na análise digital automatizada de morfologia celular", comentou Huan Qi, diretor de pesquisa clínica e assuntos médicos e diretor de marketing a montante de IVD da Mindray.

O MC-80 oferece mais em morfologia

Mais clareza

Equipado com tecnologia avançada de fusão de múltiplas camadas, o MC-80 reproduz as características patológicas das células com imagens claras e autênticas, o que ajuda os patologistas a detectar células anormais mais facilmente e a fazer um diagnóstico mais rápido.

Mais inteligência

O MC-80 possibilita um processo inteligente com menos intervenção manual ao analisar o esfregaço de forma otimizada, de acordo com os resultados dos analisadores hematológicos. Seus algoritmos avançados oferecem pré-classificação e pré-caracterização confiáveis das células, e o modo FLY-MODE de alta velocidade garante a identificação rápida e precisa de aglomerados de plaquetas.

Mais produtividade

Com a função de análise remota, os patologistas podem analisar os resultados a partir de vários locais. O alto rendimento de 60 amostras por hora ajuda a encurtar os prazos de entrega, principalmente para laboratórios de grande porte. Isso melhora muito a eficiência do diagnóstico e garante a entrega mais rápida dos resultados aos pacientes.

A Mindray sempre fornece soluções de IVD confiáveis e de alta qualidade para promover a confiança, oferecendo resultados precisos ao mesmo tempo que atende à demanda de eficiência de laboratórios do mundo todo.

Saiba mais sobre o MC-80:

https://www.mindray.com/en/product/MC_80.html

Assista ao evento de lançamento:

https://www.mindray.com/en/static/webinar?live=mc80launch

