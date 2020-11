A reunião encerrou-se com uma Declaração da Presidência na qual apela-se para um maior apoio financeiro e uma melhor coordenação política para a região.

As ministras/os reconheceram a importância do fortalecimento dos sistemas universais da saúde, proteção social e segurança no trabalho desde uma ótica preventiva.

“O multilateralismo deve manter os seus espaços de diálogo e cooperação de maneira mais ativa que nunca” afirmou a chanceler andorrana, Maria Ubach.

Com a participação de representantes dos 22 países de Ibero-América, celebrou-se hoje de forma virtual a Reunião Extraordinária de Ministras e Ministros de Negócios Exteriores da região, que se encerrou com uma Declaração da Presidência que, salientou a relevância da inovação em relação a crise sanitária e as suas consequências, assim como em relação a sustentabilidade em todas as suas dimensões, apelam também a um maior apoio financeiro e uma coordenação política mais intensa na região.

Na Declaração de 71 pontos, nos quais se analisa a realidade do impacto da COVID-19 em Ibero-América, expressa-se o anelo de “trabalhar de forma conjunta na pesquisa de soluções inovadoras que permitam aos países superar os efeitos da grave crise sanitária global causada pela pandemia do coronavirus (…), que atinge a todos os povos e que provoca graves consequências económicas e sociais”, e aproveitar as oportunidades que nos oferece a inovação mediante da transformação digital por exemplo.

A declaração aprovada no encontro solícita à comunidade internacional que “ofereça uma resposta global e coordenada, solidária e mancomunada que enfrente o grande desafio da recuperação inclusiva e resiliente da economia”.

As ministras e ministros de Negócios Exteriores evidenciaram o compromisso da região com o multilateralismo e apelaram especialmente aos organismos multilaterais de financiamento para o desenvolvimento e às Agências, Fundos e Programas das Nações Unidas do âmbito económico, social e sanitário, assim como aos organismos do âmbito internacional, regional e sub-regional da América Latina e As Caraíbas, para que continuem a apoiar os países em desenvolvimento, inclusive os denominados de renda média, na hora de se enfrentarem aos efeitos desta crise humanitária e socioeconómica.

Sobre os organismos multilaterais de financiamento para o desenvolvimento, a Declaração da Presidência aconselha: “Devem ser fortalecidos para alcançar um maior impacto e assim poder contribuir de forma decidida, transparente e eficiente no desenvolvimento sustentável, em particular nos países em desenvolvimento, mediante do acesso justo, inclusivo e equitativo à novos e efetivos mecanismos de financiamento”.

Da mesma forma, as ministras/os reconheceram a importância do fortalecimento dos sistemas universais da saúde, proteção social e segurança no trabalho com uma abordagem preventiva, reconhecer o trabalho realizado pela Rede de Autoridades em Medicamentos de Ibero-América (EAMI), a Rede Ibero-americana Ministerial de Aprendizagem e Investigação em Saúde (RIMAIS) e os Ministérios da Saúde no intercâmbio de informação sobre tratamentos e medicamentos contra a COVID-19. Por tudo isto recomendaram continuar a fortalecer as suas capacidades institucionais e os espaços de cooperação para enfrentar situações como a atual.

A Declaração da Presidência salienta o impacto diferenciado e desproporcionado da crise da COVID-19 nas mulheres, e valoriza os esforços realizados pela Secretaria Geral Ibero-americana e ONU Mulheres para promover leis e marcos reguladores que garantam a autonomia e o empoderamento económico das mulheres em

Ibero-América.

"O multilateralismo deve manter o seu espaço de diálogo e cooperação de maneira mais ativa que nunca perante de um contexto social e económico incerto. Por isso é sumamente importante que o ano 2020 não acabe sem uma mensagem contundente e concreta do espaço ibero-americano sobre a pandemia que estamos a sofrer e as suas consequências; só mediante do multilateralismo e a cooperação Internacional vamos conseguir cumprir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", afirmou a ministra de Negócios Exteriores de Andorra, Maria Ubach.

Pela sua parte, a secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, salientou o enorme esforço da SPT de Andorra durante estes dois anos de complicada presidência da conferência: “Este ano fizemos muito na Conferência Ibero-americana, estivemos à altura das circunstâncias. Demostramos que, em momentos de crise como a atual, da Cooperação Ibero-americana surgem ações, propostas e programas de trabalho conjuntos que formam parte importante da solução, da saída e da recuperação na região”, evidenciou.

A Reunião Extraordinária de Ministras e Ministros de Negócios Exteriores formou parte dos encontros preparatórios para a XXVII Cimeira Ibero-americana que terá lugar em Andorra no 22 de abril de 2021 com a divisa “Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030. Ibero-América perante o desafio do coronavirus”.

Este encontro foi a culminação dos dois anos de presidência andorrana, com 12 reuniões ministeriais lideradas pelo Principado celebradas entre 2019 e 2020, às quais assistiram 109 ministros dos 22 países da região.

