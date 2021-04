Quatro máximos dirigentes dos Ministérios do Meio Ambiente de Andorra, Espanha, Costa Rica e República Dominicana que participaram hoje do Diálogo Ibero-Americano: qual agenda meio ambiental para o futuro?, prévio à XXVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo que será realizada no dia 21 de abril, exigiram uma Agenda Meio Ambiental Ibero-Americana, que - segundo afirmaram - "é inadiável" e, além disso, representa uma grande oportunidade para a recuperação e o crescimento econômico da região.

Durante o encontro, a Ministra de Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade de Andorra, Silvia Calvó; a Vice-Presidenta do Governo e Ministra da Transição Ecológica do Governo da Espanha, Teresa Ribera; a Ministra do Meio Ambiente e Energia da Costa Rica, Andrea Meza Murillo, e o Ministro do Meio Ambiente e Recursos Naturais da República Dominicana, Orlando Jorge Mera, dialogaram com a Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, e concordaram que a Ibero-América, a região com maior biodiversidade do mundo, é altamente vulnerável às mudanças climáticas e, portanto, é fundamental reforçar o compromisso com a luta contra as mudanças climáticas, com a proteção dos ecossistemas e com a promoção do desenvolvimento sustentável.

A Ministra do Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade de Andorra, país que recuperou a Reunião de Ministras e Ministros do Meio Ambiente da Ibero-América após 11 anos de interrupção, afirmou que a crise de COVID-19 não deve impedir o avanço da Agenda Meio Ambiental, mas deve ser um acelerador da transição “verde”.

A Ministra da Transição Ecológica da Espanha destacou o importante passo dado por seu país com a apresentação, no Congresso, do Projeto de Lei de Mudanças Climáticas e Transição Ecológica, e reiterou a necessidade de promover uma transição ecológica justa, que permita o crescimento econômico e a geração de empregos.

Por sua vez, o Ministro do Meio Ambiente e Recursos Naturais da República Dominicana, país que nos próximos dias substituirá Andorra na Presidência da Conferência Ibero-Americana, afirmou que seu país promoverá de forma decisiva o desenvolvimento sustentável e destacou a importância de incorporar a dimensão meio ambiental na recuperação.

A Ministra de Meio Ambiente e Energia da Costa Rica destacou que, para seu país, que é especialmente vulnerável às mudanças climáticas, a Agenda Meio Ambiental Ibero-Americana é crucial não só para alcançar uma economia descarbonizada, mas também para a mitigação, a resiliência e a previsão diante de desastres naturais.

No final do diálogo entre Ministras e Ministros, foi apresentado o “II Relatório de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável na Ibero-América 2021” do Observatório Ibero-Americano de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável de La Rábida, com apoio da Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), a Diputación de Huelva, a Junta da Andaluzia, e a Secretaria de Estado de Cooperação e para a Ibero-América do Ministério das Relações Exteriores e Cooperação da Espanha (MAEC).

O relatório indica que, embora a Ibero-América seja a região do mundo com maior perda de biodiversidade, fundamentalmente devido à agricultura, é também uma das regiões com maior potencial em termos de regeneração de ecossistemas naturais, captura de emissões e recuperação da biodiversidade, o que implica um aumento de postos de trabalho.

Este encontro ocorreu dois dias antes da XXVII Cúpula Ibero-Americana e a poucos dias do Dia da Terra (22 de abril), durante o qual será realizada a Cúpula Mundial sobre o Clima convocada pelo Presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden, e que contará com a participação de 40 presidentes e chefes de governo, entre eles líderes de seis países ibero-americanos.





