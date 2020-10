A IV Reunião de Ministras e Ministros e Altas Autoridades da Ciência, Tecnologia e Inovação analisarão os progressos ao respeito dos acordos alcançados na XXVI Cimeira Ibero-americana de Guatemala.

Um dos objetivos é aprovar uma Estratégia Ibero-americana de Inovação.

Partilhar-se-ão experiências e boas práticas na gestão da crise causada pelo Covid-19.

Ministras, Ministros e Altas Autoridades Ibero-americanas da Ciência, Tecnologia e Inovação vão-se reunir de maneira telemática na próxima terça-feira, 27 de outubro, no âmbito das reuniões preparatórias para a XXVII Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo que Andorra organizará no dia 22 de abril do próximo ano. A IV Reunião de Ministras e Ministros e Altas Autoridades Ibero-americanas da Ciência, Tecnologia e Inovação irá servir tanto para avaliar os progressos nos acordos tomados no âmbito da Cimeira Ibero-americana como para partilhar ações que se estão a impelir para combater o Covid-19 e os seus efeitos baseados nas conclusões da reunião extraordinária de alto nível que Andorra organizou, também em formato telemático, no passado mês de junho.

Vão se partilhar, também, experiências e boas práticas com o objetivo de potenciar tanto a cooperação orientada para o desenvolvimento sustentável e a recuperação socioeconómica, como a promoção da ciência, a tecnologia e a inovação no espaço ibero-americano. Um dos principais objetivos é aprovar uma Estratégia Ibero-americana de Inovação, com a qual se quer contribuir ao desenvolvimento em Ibero-América. A visão da estratégia consiste em converter Ibero-América em um espaço de liderança mundial de desenvolvimento sustentável, orientar e aproveitar os instrumentos de conhecimento e inovação para realizar uma transformação histórica. No encerramento da reunião aprovar-se-á uma declaração setorial que possa ser elevada à reunião de Chefes de Estado e de Governo do próximo ano.

Cabe lembrar que a vontade da Secretaria Pro Tempore andorrana é impelir a inovação em Ibero-américa e pô-la ao serviço para alcançar os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS). Neste sentido, a divisa escolhida para a cimeira é “Inovação para o desenvolvimento sustentável - Objetivo 2030. Ibero-américa perante o desafio do coronavirus”. Deste modo, concebe-se a inovação como alavanca de transformação e aceleradora do desenvolvimento sustentável.

No contexto mundial atual, a pandemia do coronavirus evidencia mais ainda a importância do conhecimento e a inovação como instrumentos para prevenir, combater e enfrentar os efeitos de fenómenos como as crises sanitárias, as mudanças climáticas, a perca da biodiversidade ou dos desastres naturais.

De facto, a crise manifestou a vulnerabilidade das sociedades e a necessidade de avançar no desenvolvimento sustentável tendo em conta a Agenda 2030 e manter o compromisso de que ninguém fica para atrás. E é neste contexto onde o intercâmbio de experiências entre os países, instituições e organismos internacionais tem ainda mais relevância.

Estes desafios serão, precisamente, os que debaterão os representantes dos 22 Estados membros da Conferência Ibero-americana durante a reunião que Andorra irá presidir, de novo de maneira telemática, e que também deve servir para fortalecer as alianças estratégicas e a cooperação entre estados em matéria de ciência, tecnologia e inovação, com o propósito de avançar na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

