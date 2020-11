O encontro extraordinário será o último do programa de reuniões do ano 2020 e servirá para consensuar uma declaração da presidência.

O documento, centrado no impacto e as consequências futuras da pandemia, recolherá as contribuições surgidas das diferentes reuniões ministeriais e os encontros preparatórios.

A declaração recolherá, ainda, a divisa da inovação como elemento-chave para impelir o desenvolvimento sustentável e contra a crise do coronavirus.

Andorra vai organizar na próxima segunda-feira, 30 de novembro, a reunião extraordinária de ministros ibero-americanos de relações exteriores, um encontro que se celebrará de maneira telemática e que será o último do calendário do ano 2020. A pandemia causada pelo coronavirus centrará a maior parte da reunião dado que a declaração da Presidência será dirigida para recolher os trabalhos prévios efetuados ao longo das diversas reuniões ministeriais e encontros preparatórios da Cimeira, assim como reivindicar a necessidade de uma ação conjunta para combater as graves consequências sanitárias, económicas e sociais causadas pelo SARS-CoV-2.

Desta maneira, os ministros dos países membros da Conferência Ibero-americana trabalharão em uma declaração que recolha a necessidade de oferecer uma resposta global e coordenada à crise atual, de tal maneira que a recuperação resulte inclusiva, sustentável e resiliente, e que, também, avance definitivamente para o desenvolvimento sustentável, a luta contra a pobreza e a garantia de uma proteção social à toda a povoação.

O documento refletirá, muito especialmente, o papel da inovação nesta recuperação, tendo em conta que a aposta de Andorra para os dois anos da sua Presidência foi a reivindicação da inovação como elemento-chave para impelir o desenvolvimento sustentável e a implementação dos Objetivos 2030. Com também, reconhecer-se-á o papel dos governos como garantidores da implementação de políticas para combater os efeitos da epidemia e a necessidade de que haja uma resposta concertada entre todos os países para enfrentá-la, com a necessária cooperação entre Estados. Desde o ponto de vista social abordar-se-á a necessidade de lutar para combater o aumento das desigualdades.

Outro dos pontos que vão tratar os ministros será o impacto que a pandemia causou nos âmbitos como a educação e a cultura. Adicionalmente, recolher-se-á a necessidade de não deixar de lado o impulso das políticas meio ambientais perante da crise, tendo em conta a estreita relação entre a crise sanitária e a meio ambiental. Da mesma forma, pôr-se-á encima da mesa a importância de que haja una modificação dos padrões de produção e consumo atuais por outros mais responsáveis, inovadores e sustentáveis. Finalmente, reafirmar-se-á a necessidade de continuar a intercambiar conhecimento e boas práticas entre os países Ibero-Americanos para enfrentar a crise provocada pela COVID-19.

