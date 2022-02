Moderna expande sua presença global por meio de parceria comercial com a Adium na América Latina.

A Moderna está presente em 56 países ao redor do mundo por meio de sua presença direta e de seus distribuidores, e planeja expandir para outros dez mercados em 2022.

A Moderna também fornece a vacina COVID-19 da empresa para 92 países de renda baixa e média sob o Advance Market Commitment (AMC) da Gavi, o acordo Alliance for Vaccines.

Moderna, Inc. (Nasdaq: MRNA), uma empresa de biotecnologia pioneira em terapias e vacinas de RNA mensageiro (mRNA), anunciou hoje um contrato de serviços de distribuição com a Adium Pharma SA, uma empresa farmacêutica privada líder na América Latina, para apoiar a comercialização da vacina Moderna COVID-19, Spikevax em toda a América Latina. O acordo abrange 18 países da América Latina, incluindo Brasil, México, Colômbia e Argentina.

“Nossa nova parceria com a Adium ajudará a garantir amplo acesso e entrega de nossa vacina Moderna COVID-19 para pessoas em toda a América Latina”, disse Stéphane Bancel, CEO da Moderna. "A presença na América Latina é uma parte fundamental de nossa estratégia de negócios global. Essas parcerias e a expansão de nossa presença global de negócios posicionam a Moderna para desempenhar um papel importante no fornecimento de segurança de saúde contra a COVID-19 e futuras doenças evitáveis ??pela vacinação."

A Moderna tem presença comercial em 11 países ao redor do mundo (Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos) e anunciou recentemente planos para aumentar sua presença comercial em outros dez mercados de Asia-Pacífico (Hong Kong, Malásia, Cingapura e Taiwan) e da Europa (Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega, Polônia e Suécia) em 2022.

A empresa também possui acordos comerciais com distribuidores para fornecer a vacina COVID-19 da empresa em 45 países, com a Zuellig Pharma na Ásia-Pacífico, Medison Pharma na Europa Central e Oriental e Israel e Adium Pharma na América Latina. Além disso, a Moderna anunciou um acordo com a Gavi, a Vaccine Alliance, para fornecer até 650 milhões de doses da vacina COVID-19 da empresa ao longo de 2021 e 2022, cobrindo todos os 92 países de renda baixa e média segundo o Compromisso Antecipado de Mercado de Gavi COVAX.

Os órgãos reguladores aprovaram a vacina COVID-19 da Moderna em mais de 70 mercados, incluindo Canadá, Japão, União Europeia, Reino Unido e Israel. Em 2021, 807 milhões de doses da vacina COVID-19 da Moderna foram enviadas para todo o mundo, com aproximadamente 25% dessas doses enviadas para mercados de renda baixa e média. Na América Latina, a Moderna estabeleceu acordos de fornecimento bilaterais e supranacionais em 15 países.

