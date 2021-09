MODO escolhe a plataforma de orquestração de pagamentos do Spreedly para habilitar a última geração de pagamentos sem dinheiro para os consumidoresAplicativo "carteira dos bancos" ("wallet of banks") conecta todas as contas e cartões em um único lugar

DURHAM, Carolina do Norte e, 21 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Spreedly, provedor da plataforma líder de orquestração de pagamentos, e o MODO, o aplicativo "carteira dos bancos", anunciaram hoje que a plataforma de orquestração de pagamentos do Spreedly foi escolhida para oferecer suporte às mais de 35 conexões com bancos do MODO na. Essas conexões são a base do MODO, o aplicativo que oferece aos clientes a capacidade de conectar todas as suas contas bancárias e cartões em um único lugar.

O MODO permite a seus clientes enviar e solicitar dinheiro entre os contatos de maneira fácil e segura, pagar comerciantes com QR codes, além de oferecer acesso fácil a todas as contas e cartões — tudo integrado em um único aplicativo. O aplicativo conta com a participação de bancos do setor público e privado e já está disponível para os clientes.

A plataforma de orquestração de pagamentos do Spreedly é utilizada pela equipe do MODO para desenvolver rapidamente as conexões necessárias aos mais de 35 parceiros bancários oferecidos pelo aplicativo MODO. A solução de armazenamento seguro do Spreedly também é usada para capturar e arquivar com segurança os dados de pagamento em um "cofre" independente.

"Oferecer aos nossos clientes a liberdade e conveniência de fazer pagamentos de forma simples e fácil sempre esteve no cerne de todos os nossos desenvolvimentos", disse Rafael Soto, CEO da MODO. "Utilizando o Spreedly, foi possível expandir essa simplicidade a nossas próprias equipes de desenvolvimento por meio de integrações significativamente simplificadas com novos parceiros bancários. Como resultado, oferecemos nossa "carteira dos bancos" e um único lugar para nossos clientes acessarem todos os seus cartões e contas."

"O objetivo do MODO de tornar os pagamentos mais fáceis e descomplicados para os clientes é um exemplo perfeito em que os clientes do Spreedly conduzem a construção de um ecossistema de pagamentos mais diversificado e inclusivo", disse Justin Benson, CEO do Spreedly. "Temos sido capazes de oferecer à equipe do MODO o benefício de nossa rica história e experiência no setor de pagamentos na América Latina junto com nossa solução agnóstica de orquestração de pagamentos para acelerar significativamente as muitas integrações necessárias para suportar a base de clientes do MODO."

Saiba mais sobre o MODO, a solução de pagamentos da Digital Play S.A. em https://modo.com.ar/. Os usuários podem baixar o MODO no Google Play e na App Store da Apple.

Mais informações sobre o Spreedly e como nossos clientes utilizam a orquestração de pagamentos para habilitar os pagamentos podem ser encontrados em https://www.spreedly.com/customers.

Sobre o Spreedly

A plataforma de orquestração de pagamentos do Spreedly habilita e otimiza transações digitais com o mercado de serviços de pagamento mais completo do mundo. Com a nossa plataforma de pagamentos, empresas globais e empresas com hipercrescimento expandem seus negócios digitais com maior rapidez. Centenas de clientes em todo o mundo protegem os dados de seus cartões em nosso "cofre" com certificação PCI Compliance e utilizam os dados tokenizados do cartão para habilitar e otimizar mais de 30 bilhões de dólares em volumes de transações anuais com qualquer serviço de pagamento. O Spreedly está sediado no centro de Durham, Carolina do Norte.

Sobre o MODO

O MODO é um produto da Play Digital S.A., uma empresa independente cujos acionistas são majoritariamente bancos públicos e privados da Argentina e oferece três serviços: transferência de dinheiro, solicitação de dinheiro e pagamento por QR code. Efetuar pagamentos com o MODO é seguro, prático e conveniente. A nova forma de enviar, solicitar e realizar pagamentos.

