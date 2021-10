Módulos fotovoltaicos DeepBlue 3.0 da JA Solar fornecem energia a clube de futebol brasileiro

BEIJING

, 8 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Foi estabelecida uma conexão inovadora e sustentável entre a geração de energia solar e o futebol brasileiro, mundialmente famoso. A JA Solar anunciou recentemente a instalação de seus revolucionários módulos fotovoltaicos DeepBlue 3.0 no sistema de energia solar montado no telhado do centro de treinamento do Mirassol Futebol Clube do interior de São Paulo, tornando o Mirassol o primeiro clube de futebol do Brasil a instalar um sistema fotovoltaico solar.

O sistema solar instalado no telhado do Mirassol consiste em 128 módulos DeepBlue 3.0 da JA Solar. Construída pela Energiu Energia Solar, a instalação foi concluída no tempo recorde de três dias. Graças à instalação desse sistema fotovoltaico de alto desempenho montado no telhado, o clube fará economias significativas em sua conta de energia mensal. A economia prevista de aproximadamente 80 mil reais (16 mil dólares) por ano significa que o investimento total se pagará em um prazo de quatro anos. É importante ressaltar que garante que o sistema continue a gerar eletricidade por mais de 25 anos, um período em que os preços da energia elétrica tradicional continuarão a subir e, consequentemente, as economias aumentarão materialmente.

"Ao escolher um fornecedor, um cliente opta por uma empresa com a qual deve cooperar por pelo menos 25 anos. Essa é a definição de um relacionamento de longo prazo, em que a confiança é fundamental", destaca Leandro Martins da Silva, presidente da Ecori Energia Solar, que patrocina o Mirassol e foi a força por trás do sistema solar. Ele acrescentou que, com base na cooperação anterior, a Ecori reconhece a JA Solar como uma parceira confiável e está confiante no rendimento de energia de longo prazo de sua inovadora série DeepBlue 3.0.

O Dr. Xinwei Niu, membro da diretoria e presidente executivo da JA Solar, afirmou: "O futebol é uma paixão nacional no Brasil e em todo o mundo. A instalação de um sistema fotovoltaico a serviço de um clube de futebol chama muita atenção para o desenvolvimento e utilização da energia solar para novas aplicações. Isso será extremamente útil para oferecer energia limpa e renovável ao cotidiano de um número maior de pessoas no Brasil e no mundo."

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.