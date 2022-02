MTN Nigeria lança plataforma digital de multiexperiência com a Tecnotree Moments para jogos e educação

ESPOO, Finlândia, 28 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Tecnotree, fornecedora global de soluções de transformação digital para provedores de serviços de comunicação (CSPs) e provedores de serviços digitais (DSPs), com sede na Finlândia, anunciou hoje o lançamento da sua plataforma digital multiexperiência, Tecnotree Moments, em colaboração com a MTN Nigeria. A oferta multiexperiência do ecossistema parceiro visa criar pacotes de conteúdo de estilo de vida, aplicativos e conectividade através de um ecossistema de parceiros digitais pré-integrados para setores globais, locais e glocais de alta demanda e hipercrescimento. A plataforma atrairá parceiros líderes em diferentes setores, como educação, entretenimento, jogos, esportes, saúde e bem-estar, para entrar na Nigéria e usar o modelo de faturamento direto ao cliente para converter os parceiros do ecossistema em geradores de receita instantânea.

A Tecnotree Moments é um portal de serviços digitais e produtos de estilo de vida que será lançado com conteúdo de e-sports, como PUBG Mobile Daily, FIFA Daily, Rocket League Daily, Fortnite Monthly e Fantasy Football. Suas ofertas incluem também os jogos mais populares da África, com novos jogos sendo atualizados regularmente. Com os parceiros dinâmicos do ecossistema, a plataforma está posicionada de forma única para atender à convergência de conteúdo educacional e de jogos em todo o mundo que promove o aprendizado socioemocional, imperativo para experiências personalizadas e adaptáveis.

Essa colaboração entre a Tecnotree Moments e a MTN Nigeria é pioneira para concretizar todo o potencial humano dos nigerianos em todo o país e criar uma sociedade inclusiva que é fundamental para promover o desenvolvimento nacional. A Moments contém os programas completos nigerianos do Exame de Certificado da Escola Secundária Júnior (Junior Secondary School Certificate Examination - JSSCE), Exame de Certificado da Escola Secundária Sênior (Senior Secondary School Certificate Examination SSSCE) e Certificado Geral Internacional de Educação Secundária(International General Certificate of Secondary Education- IGCSE) na forma de conteúdo interativo e imersivo, além de aulas ao vivo. Além disso, para permanecer relevante na economia digital em rápida evolução, a parceria MTN-Moments buscará fornecer o curso on-line aberto e massivo (Massive Online Open Curriculum - MOOC) para desenvolvimento e progressão de carreira, facilitando a aquisição de habilidades técnicas e interpessoais. Considerando as habilidades locais e o conjunto de talentos no país, a plataforma será lançada primeiro na Nigéria, com planos adicionais de lançar esses serviços em outras OpCos (empresas operacionais) da MTN na África.

"A MTN está em constante busca por parcerias para construir plataformas que ofereçam um serviço superior aos nossos clientes. Sempre tivemos a intenção de oferecer aos nossos clientes o que há de melhor em conteúdo digital. Essa parceria com a Tecnotree reforça esse compromisso. A plataforma irá fornecer um enorme conteúdo de qualidade que combina educação e entretenimento para nossos clientes", comenta Aisha Mumuni, diretora digital interina da MTN.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, disse: "Nossa visão é capacitar comunidades digitalmente conectadas, diminuir o abismo digital e criar inclusão digital para várias diásporas da população nigeriana. Estamos muito entusiasmados com a parceria com a MTN Nigeria para lançar nossa plataforma Tecnotree Moments que apoiará a comunidade nigeriana com serviços e produtos digitais verdadeiros por meio de nossos parceiros globais. O compromisso da MTN em tornar a África uma economia verdadeiramente digital é um propósito poderoso e a Tecnotree tem orgulho de ser sua parceira digital nessa causa."

