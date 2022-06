Museu Nacional da Seda da China organiza Fórum do Dia Internacional do Museu com nova visão de desenvolvimento

HANGZHOU, China

17 de junho de 2022

Seda da China

Dia Internacional

/PRNewswire/ -- O Museu Nacional da(MNS) anunciou o término do Fórum dodo Museu de 2022, realizado em 17 de maio para marcar o 30º aniversário do museu, com o tema "O poder dos museus: pesquisa, colaborações e comunidade".

, vice-diretor da Administração do Patrimônio Cultural Nacional na China, Laishun An, vice-presidente do ICOM,, diretor do Palace Museum,, vice-diretora do Museu de, Maxwell Hearn, Douglas Dillon, presidente do Departamento de Arte Asiática do Metropolitan Museum of Art,, presidente do Comitê Permanente de Ética do ICOM, e muitos outros acadêmicos participaram e fizeram discursos.

No final do evento, o Dr. Zhao Feng, diretor do MNS, fez um discurso destacando o progresso e as conquistas do museu nas últimas três décadas. Além disso, com o valor central do museu, "mais novo, mais amplo, mais profundo", ele apresentou os três principais aspectos – pesquisa e digitalização, colaboração internacional e integração comunitária – que preparam o caminho para que ele se torne um dos principais museus da China.

Pesquisa e digitalização fortalecem o MNS

O MNS vem construindo e aprimorando sua plataforma de museu digital, a "Silk Road Online Museum", em colaboração com mais de quarenta museus do mundo. Essa iniciativa permite que o público em geral participe de experiências virtuais como coleções digitais, exposições digitais, conhecimentos digitais e plataforma de curadoria on-line.

Colaborações internacionais fortalecem o MNS

O MNS também tem se envolvido intimamente em diferentes colaborações internacionais, com o objetivo de promover novas ideias que gerem inovação e ajudem o museu a pensar fora da caixa. Em 2020, o museu cooperou com acadêmicos e universidades no exterior para lançar o "Mapa Mundial da Seda".

Integração comunitária fortalece o MNS

Há anos, o MNS também tem se envolvido com comunidades para promover e preservar os artesanatos tradicionais da China. O museu fez parceria com entusiastas de Hanfu (estilos tradicionais de roupas usados pelos chineses da dinastia Han) para organizar o Festival de Hanfu todos os anos no mês de abril.

O fórum também ofereceu uma oportunidade única para líderes de museus de todo o mundo se unirem para um intercâmbio sustentado de ideias e experiências sobre o tema do Dia Internacional do Museu deste ano, "O poder dos museus", com o objetivo de gerar mudanças positivas para o mundo dos museus.

