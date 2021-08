Music China 2021: comemorando o seu 20º aniversário e capacitando o desenvolvimento do setor na era pós-epidemia

XANGAI

26 de agosto de 2021

/PRNewswire/ -- A Music China, organizada em conjunto pela CMIA, Xangai INTEX e Messe Frankfurt, retorna ao novo Centro Internacional de Exposições de Xangai deComo uma das principais marcas de exposição de instrumentos musicais do mundo, a Music China 2021 trará informações para o setor na era pós-pandemia.

Uma vez que a China foi liberada da pandemia grave que durou mais de um ano, as exposições se tornaram uma oportunidade única para as empresas se reunirem com os clientes e profissionais, buscando novas oportunidades comerciais. A Music China desempenhou um papel essencial no renascimento do setor da música, pois foi realizada com sucesso no ano passado contra a pandemia. Mais de1.106 expositores de 15 países e regiões se uniram à Music China com seus mais recentes produtos e informações de marca, atraindo 81.761 participantes e 1,62 milhão de espectadores on-line que estavam ansiosos para entender as últimas tendências do setor reestruturado na era pós-pandemia.

Reconhecida como uma das exposições imperdíveis no setor musical global, a Music China tem envidado esforços para atender o setor. Este ano, estima-se que abranja uma área de exposição de 115.000 metros quadrados, com 11 salas de exposição exibindo diferentes categorias de instrumentos musicais e produtos relacionados à música. As marcas globais que confirmaram participação no show incluem AXL, Casio, C.Bechstein, Dunhuang, Fender, Fengling, GEWA, Gibson, Hailun, Hsinghai, Jinyin, JOYO, Kawai, LAVA, NUX, Parsons, Pearl River, Pioneer DJ, Samick, Steinway, Tama e Yamaha.

Comemorando a sua 20ª edição, a Music China 2021 continuará a aprimorar o seu papel no setor musical global, promovendo a fabricação de instrumentos, o comércio internacional, a educação musical e o desenvolvimento cultural por meio de uma ampla variedade de eventos. Além dos eventos regulares como um novo lançamento de produtos, fóruns e seminários industriais, programas educacionais, competição de música e shows ao vivo, a Music China também planejou atividades exclusivas para comemorar seu 20º aniversário, como a China-chic Pop-up Store, o Future Music Festival, as exposições apresentadas para erhu tradicional, guitarra artesanal e produtos de áudio modernos.

Ao enfrentar desafios juntamente com o setor por 20 anos, a Music China continuará a assumir a responsabilidade de apoiar o setor com gratidão, contribuindo para a revitalização e prosperidade da indústria musical global.

Para mais informações sobre a Music China, acesse nosso site: www.musicchina-expo.com.

