Music China: a maior feira de instrumentos musicais da Ásia

XANGAI, 22 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Music China, uma das feiras de instrumentos musicais de maior reputação do mundo, será realizada entre 10-13 de outubro de 2019 no Shanghai New International Expo Centre. O evento é organizado pela Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd.

Conhecida como a maior mostra comercial para a indústria da música, a Music China 2019 reunirá mais de 2.200 expositores internacionais de mais de 30 países e regiões. Espera-se que eles apresentem todos os tipos de instrumentos musicais e produtos relacionados à música na enorme área de exposição de 145.000 metros quadrados.

Pelo fato de a música da China ter se expandido drasticamente nos últimos anos, bandas famosas de todo o mundo estão explorando meios de entrar nesse mercado e procurar parceiros chineses. A Music China, uma das plataformas de negócios mais influentes da indústria da música, se tornou sua primeira escolha no desenvolvimento de negócios na China. Algumas marcas que confirmaram sua participação na Music China 2019 incluem Marshall, Bluethner, Buffet, Fazioli, Fender, GEWA, Laney, Ludwig, Orange, Roland, Native Instrument, Pioneer, Selmer, Samick, Schimmel, Steinway, Tama, Yamaha, Pearl River, Hsinghai, KHS, Jinyin, Fengling, e Shanghai No.1 National Musical Instruments Factory.

Além da exposição, a Music China também organiza diversos seminários e fóruns para compradores profissionais e praticantes do setor, ajudando-os a manter-se atualizados com o desenvolvimento do setor. O New Product Global Launch [Novo Lançamento Global de Produto], como um dos eventos de destaque da Music China, está se tornando a plataforma mais predileta para os expositores lançarem seus produtos mais recentes, apresentando aos negociantes e visitantes as tecnologias de ponta em tempo real. O NAMM CMIA Industry Forum [Fórum da Indústria NAAM CMIA] vai indicar as últimas tendências do setor da música a analisar o mercado global sob a perspectiva de profissionais. Nas How-To Sessions [Sessões de Como Fazer], uma ampla variedade de temas serão discutidos, incluindo varejo, fixação de preços, criação de marca, gestão e outras questões importantes associadas a práticas reais.

Além de ser uma plataforma comercial para profissionais, A Music China também um carnaval musical para os fãs da música em geral. O Music Lab [Laboratório Musical] cria um espaço inovador e interativo para tecnologia e produtos para criação de música. O Art Salon [Salão de Arte] convida artistas e músicos renomados a partilhar suas experiências artísticas. Competições musicais, incluindo a Jazz Master Competition [Competição Master de Jazz] e a Original EDM Competition [Competição EDM Original], bem como outros 600 shows ao vivo levarão você a uma incrível jornada musical.

Para mais detalhes sobre a Music China 2019, acesse nosso site oficial www.musicchina-expo.com. A pré-inscrição gratuita já está aberta on-line. Queremos ver você em Xangai.

