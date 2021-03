"Não pare em seu caminho para a grandeza" com a nova campanha internacional da Gatorade®GATORADE ESTREIA CAMPANHA 2021 ESTRELADA POR LEO MESSI, SERENA WILLIAMS E GABRIEL JESUS; DESTAQUES PARA A PARCERIA COM A LIGA DOS CAMPEÕES DA UEFA

, 8 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Gatorade®, a bebida esportiva número um do mundo*, está lançando uma poderosa campanha internacional para 2021 intitulada " Não pare em seu caminho para a grandeza ", destacando o compromisso contínuo da marca de inspirar a próxima geração de atletas em seu caminho para a grandeza.

Gatorade mostra como os atletas se esforçam para melhorar a cada minuto de cada dia por meio de novo filme com os melhores atletas do mundo em seus esportes emocionantes, incluindo, vencedor de seis Ballon d'Or,, campeã por 23 vezes do Grand Slam de tênis e, vencedor da Copa América 2019 e atacante do Manchester City. O filme documenta uma série de momentos memoráveis desses esportistas nos maiores palcos do mundo, mostrando sua sede insaciável de grandeza, com uma seleção dos gols mais memoráveis de Messi ena Liga dos Campeões da UEFA e o lendário saque de Williams. Além disso, a Gatorade fez parceria com o renomado técnico de futebol e ex-meio-campista, como narrador da peça publicitária.

A campanha visa motivar os atletas de hoje e encorajar a crença de que não importa como você é bom hoje, sempre há potencial para ser melhor amanhã, e se acomodar nunca pode ser uma opção em seu caminho para a grandeza.

Leo Messi comentou: "Esta campanha da Gatorade demonstra a importância de se esforçar para ser melhor e acreditar que você pode ir mais longe, mesmo quando já atingiu o sucesso. É preciso muito trabalho, dentro e fora do campo, para tentar chegar a um lugar onde você possa se apresentar nos maiores palcos do mundo, e espero que esta campanha inspire torcedores e jovens atletas a nunca se acomodarem enquanto percorrem seus próprios caminhos para a grandeza."

Mark Kirkham, vice-presidente e gerente geral de esportes, energia e sucos do Grupo de Bebidas Globais da PepsiCo, comentou:"A Gatorade é uma líder reconhecida por estimular o desempenho e encorajar atletas profissionais e aspirantes a liberar sua autoconfiança ao entrar em campo ou quadra — em dia de jogo ou em qualquer dia.Esta campanha celebra a jornada, paixão e sede de grandeza dessas pessoas."

A campanha terá um segundo filme focado em Messi, que estreará nas próximas semanas mostrando a mentalidade "Nunca se Conformar". Além disso, a Gatorade lançará uma série de conteúdo digital chamada "Incentivando a Grandeza", que apresenta uma perspectiva exclusiva dos bastidores para instruir atletas de competição quanto ao papel crítico da marca em nutrir os atletas de elite do mundo — do treinamento ao desempenho e recuperação. A série traz esses conceitos à vida, destacando o papel do Gatorade Sports Science Institute (GSSI) e suas parcerias com o Manchester City FC e o FC Barcelona na promoção de abordagens baseadas na ciência do esporte para a excelência no futebol.

Além do Manchester City e do FC Barcelona, a campanha "Não pare em seu caminho para a grandeza" alavanca a parceria global da marca com a Liga dos Campeões da UEFA. A campanha será veiculada nos principais mercados da Gatorade em todo o mundo.

Gatorade é líder em desempenho atlético e contém fluidos, carboidratos e eletrólitos para ajudar os atletas a terem o melhor desempenho possível. Para melhor atender às necessidades dos atletas, os produtos Gatorade contam com o apoio do GSSI. O GSSI cria produtos apoiados pela mais recente ciência esportiva e desenvolvidos em colaboração com os maiores atletas do mundo em todas as fases da atividade esportiva.

Sobre a Gatorade

A Gatorade Company, uma divisão da PepsiCo, oferece inovações em desempenho esportivo concebidas para atender às necessidades de atletas em todos os níveis de competição e em uma ampla variedade de esportes. Com um histórico de mais de 50 anos dedicados ao estudo dos melhores atletas do mundo e apoiada por anos de pesquisas na área de hidratação e nutrição esportiva realizadas no Gatorade Sports Science Institute, a Gatorade oferece produtos cientificamente formulados para atender às necessidades de nutrição esportiva dos atletas em todas as fases da atividade atlética. Para obter mais informações e uma lista completa dos produtos, acesse www.gatorade.com.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia por consumidores em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de US $ 70 bilhões em receita líquida em 2020, impulsionada por um portfólio complementar de alimentos e bebidas que inclui a Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas, incluindo 23 marcas que geram mais de US $ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas.

A PepsiCo é guiada por nossa visão de Ser A Líder Global em Alimentos e Bebidas Convenientes Ao Ganhar com Propósito. "Ganhar com Propósito" reflete nossa motivação de ganhar sustentavelmente no mercado e incorporar propósito em todos os aspectos do negócio. Para mais informações, visite www.pepsico.com.

