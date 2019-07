Nasdaq fornecerá Tecnologia Pós-Trade para a Caja de Valores, a Central de Depósitos de Títulos da Argentina

A CSD irá atualizar sua plataforma de tecnologia completa, aumentando a capacidade de transações e processamento

Estocolmo, Suécia e BUENOS AIRES, Argentina, July 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq Inc. (Nasdaq:NDAQ) e Caja de Valores S.A. Central de Depósitos de Títulos (Central Securities Depository - CSD), e uma parte integral das Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), assinaram um contrato para a Nasdaq fornecer uma solução completa de tecnologia CSD para a Caja de Valores, incluindo serviços de registros. O acordo estabelece o segundo cliente CSD da Nasdaq na América Latina.



Com a tecnologia da Nasdaq, a Caja de Valores atualizará seu sistema atual desenvolvido in-house. A nova solução permite que a Caja de Valores processe grandes volumes de transações com um aumento substancial da velocidade e da agilidade e, ao mesmo tempo, atender às normas internacionais dos produtos CSD e serviços de mensagens. Além disso, a tecnologia também irá beneficiar a empresa ao criar, apoiar e acelerar esforços no lançamento de novos produtos e serviços para sua base de clientes existentes e futuros clientes.

“A economia argentina precisa de um mercado de capital que possa contribuir progressivamente para o seu crescimento”, disse Ernesto Allaria, presidente da BYMA e da Caja de Valores. “Para apoiar a expansão, a Caja de Valores está atualizando sua infraestrutura tecnológica, um pilar fundamental na modernização global da empresa. Selecionamos a Nasdaq devido à sua tecnologia de ponta, bem como ao conhecimento e experiência das suas equipes. Nós realmente acreditamos ter encontrado um parceiro para nos ajudar a executar nossa missão de crescer no mercado de capitais da Argentina”.

“A Caja de Valores tem feito progressos importantes no desenvolvimento e na modernização do mercado de capital na Argentina, incluindo abraçando a tecnologia da próxima geração”, disse Carlos Patino, Dirigente da Nasdaq de Tecnologia de Mercado para a América Latina e Caribe. “Nossa solução que eles estão adotando foi projetada especificamente para as melhores CSDs, e criada para entrega rápida de baixo custo e com a capacidade de adaptar-se a vários modelos de negócios e condições de mercado. Queremos apoiar a Caja de Valores com a execução da sua visão”.

A tecnologia de mercado da Nasdaq está presente em mais de 250 empresas de infraestrutura de mercado e participantes do mercado em todo o mundo, incluindo corretoras, bolsas, câmaras de compensação, depositários e reguladores de valores mobiliários centrais, em mais de 50 países, com completas soluções tecnológicas de missão crítica.

Caja de Valores

A Caja de Valores SA (CVSA) foi fundada em 1974, e vem contribuindo para o desenvolvimento dos mercados de capital da Argentina ao longo dos seus muitos anos de experiência, tendo diferentes papéis em custódia, bolsas, linhas colaterais e de registro de empresas. A CVSA é conhecida como um criadora de tendências na América Latina, desenvolvimento de serviços de custódia globais para investidores locais em meados dos anos 90, implementação de negociação e liquidação de cheques para as SMEs no início de 2000 e, mais recentemente, oferecendo serviços de sub-custódia para os participantes estrangeiros, somente para dar alguns exemplos. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) - sua controladora - está focada na modernização da infraestrutura argentina do Mercado de Capital, investindo em novas tecnologias e automatizando a interação com os seus participantes. A CVSA é um dos principais intervenientes na execução da sua visão.

Sobre a Nasdaq

A Nasdaq (Nasdaq: NDAQ ) é uma provedora líder global de negociação, compensação, tecnologia de bolsas, listagens, informação e serviços de empresas públicas. Através do seu portfólio diversificado de soluções, a Nasdaq permite aos clientes planejar, otimizar e executar sua visão de negócios com confiança, usando tecnologias comprovadas que proporcionam transparência e insight para navegar nos mercados de capital globais de hoje. Como criadora do primeiro mercado eletrônico de ações do mundo, sua tecnologia está presente em mais de 100 mercados em 50 países, e 1 em cada 10 transações de títulos do mundo. Nasdaq publica cerca de 4.000 listagens com um valor de mercado de aproximadamente US $ 15 trilhões. Para saber mais, visite: http://business.nasdaq.com .

NDAQG

Para Informações para a Mídia

Nasdaq

Ryan Wells

ryan.wells@nasdaq.com

Direto: +44 (0) 20 3753 2231

Celular: +44 (0) 7809 596 390

BYMA/Caja de Valores

Bernarda Eckell

bernarda.eckell@byma.com.ar

Direto: + 54 (11) 43166000