Natixis Corporate &Investment Banking abre escritório de representação no Chile e nomeia "Senior Country Manager"

Chile

Argentina

Peru

Chile

se torna o sexto escritório do Natixis Corporate &Investment Banking na América Latina - que possui, também, escritórios de representação na, Brasil, Colômbia, México e- e o décimo escritório nas Américas. Ao abrir um escritório de representação no, o Natixis Corporate &Investment Banking visa aprofundar seu relacionamento com os clientes e reforçar o acesso dos mesmos à oferta de produtos global do banco.

Roberto Zaldivar é nomeado "Senior Country Manager" do Natixis Chile, reportando-se a Helena Radzyminski, Head da plataforma da América Latina Natixis Corporate &Investment Banking. Ele, anteriormente, atuava como consultor para o Natixis Corporate &Investment Banking.

A América Latina tem sido uma região estratégica para o Natixis Corporate &Investment Banking nos últimos 45 anos. A cobertura do banco na região é administrada por meio de sua plataforma latino-americana, sediada em Nova York, com uma oferta que abrange produtos de financiamento - incluindo infraestrutura, mineração, aviação, financiamento de exportação e importação, financiamento de aquisições - mercados de capitais e área de research. Além disto, o Natixis Corporate &Investment Banking possui profunda experiência em finanças verdes e sustentáveis e é líder neste segmento. Esta área está integrada às àreas de produtos do banco para apoiar os clientes à medida que estes adaptam seus modelos de negócios à transição energética e ambiental.

Helena Radzyminski, Head da Plataforma Natixis Corporate &Investment banking para a América Latina, disse: "Estamos muito satisfeitos em aprofundar nosso compromisso com o Chile, abrindo um escritório de representação e nomeando Roberto "Senior Country Manager", como parte de nossa estratégia para melhor apoiar nossos clientes operando no país. "

Biografia Roberto Zaldivar

Roberto Zaldivar tem quase trinta anos de experiência em banco de investimento e finanças corporativas no Chile. Antes de sua nomeação como "Senior Country Manager", ele atuou como consultor para o Natixis Corporate &Investment Banking. Anteriormente, trabalhou no Scotiabank Chile Debt Capital Markets (DCM), com foco em ofertas de títulos locais e originação de operações de "DCM" no mercado internacional. Antes disso, ele atuou como DCM Head do ABN AMRO Chile e também ocupou cargos no Bank of America e Banco Santander Chile. Roberto tem mestrado em Administração de Empresas pelo IESE, Universidad de Navarra, Barcelona e é graduado pela Escola de Ciências Matemáticas e Físicas da Universidad de Chile em Santiago.

Sobre o Natixis

Natixis é uma empresa multinacional francesa de serviços financeiros especializada em gestão de ativos e fortunas, banco corporativo e de investimento, seguros e pagamentos. Uma subsidiária do Groupe BPCE, o segundo maior grupo bancário da França por meio de suas duas redes de banco de varejo, Banque Populaire e Caisse d'Epargne, o Natixis conta com mais de 16.000 funcionários em 36 países. Seus clientes incluem empresas, instituições financeiras, organizações soberanas e supranacionais, bem como os clientes das redes do Groupe BPCE. O Natixis tem uma base financeira sólida com um capital CET1 sob Basiléia 3 (1) de € 12,4 bilhões, um Índice Basiléia 3 CET1 (1) de 11,5% e classificações de qualidade de longo prazo (Standard &Poor's: A / Moody's: A1 / Fitch Ratings: A +).

(1) Com base nas regras CRR-CRD4 conforme relatado em 26 de junho de 2013, incluindo o compromisso dinamarquês - sem fase de integração.

Dados em 30 de junho de 2021

