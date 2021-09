NCCN compartilha em espanhol e português as mais recentes recomendações de especialistas para câncer de próstataDurante o mês de conscientização do câncer de próstata, a National Comprehensive Cancer Network anuncia orientações atualizadas traduzidas dos avanços recentes no tratamento de um dos tipos mais comuns de câncer e as disponibiliza no site NCCN.org/global

PLYMOUTH MEETING

, Filadélfia, 8 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A National Comprehensive Cancer Network(NCCN), uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer nos Estados Unidos, anunciou versões recém-atualizadas de orientações baseadas em evidências e em consenso de especialistas para o tratamento do câncer de próstata, traduzidas para espanhol e português . As NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) apresentam recomendações atualizadas com frequência para o tratamento de câncer provenientes de painéis multidisciplinares de especialistas de instituições membros da NCCN . Estudos independentes têm constatado repetidamente que a observância dessas recomendações está relacionada com melhores resultados e sobrevida mais longa.

"Todas as pessoas com câncer de próstata devem ter acesso a tratamentos baseados em evidências atuais e confiáveis", disse. "Essas traduções atualizadas, juntamente com todos nossos outros recursos traduzidos e adaptados, nos ajudam a definir e promover o tratamento de câncer de alta qualidade, de alto valor e centrado no paciente em todo o mundo, para que os pacientes de todos os lugares possam viver melhor."

O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum entre a população masculina e afeta mais de um milhão de pessoas em todo o mundo a cada ano.1 Em 2020, foram feitos mais de 200 mil downloads das NCCN Guidelines® para câncer de próstata por pessoas de fora dos Estados Unidos. Aproximadamente 47 por cento dos usuários registrados no NCCN.org estão localizados fora dos EUA, com Brasil, Espanha e México entre os dez primeiros países representados.

"As NCCN Guidelines são recursos incrivelmente úteis no trabalho que fazemos para garantir que o tratamento do câncer em toda a América Latina atenda aos mais altos padrões", disse Diogo Bastos, MD e Andrey Soares, MD, presidente e diretor científico do Grupo Geniturinário do Grupo Latino-americano de Oncologia Cooperativa (LACOG). A organização já trabalhou com a NCCN anteriormente para desenvolver edições latino-americanas das NCCN Guidelines para câncer de mama, câncer de cólon, câncer de pulmão de células não pequenas, câncer de próstata, mieloma múltiplo e câncer de reto, e co-organizou um webinário sobre "Gerenciamento do Câncer de Próstata para a América Latina" no início deste ano. "Agradecemos todos os esforços da NCCN para garantir que essas recomendações de padrão ouro sejam acessíveis a indivíduos que não falam inglês e sejam aplicáveis para circunstâncias diferentes."

A NCCN também publica as NCCN Guidelines for Patients® (diretrizes para os pacientes), contendo as mesmas informações de tratamento em termos não médicos, destinadas a pacientes e cuidadores. As NCCN Guidelines for Patients: Prostate Cancer foram incluídas entre as fontes mais confiáveis de informação on-line, de acordo com um estudo internacional recente. Essas diretrizes para os pacientes foram divididas em dois livros, abrangendo câncer de próstata em estágio inicial e avançado; ambos também foram traduzidos para espanhol e português.

A NCCN colabora com organizações do mundo todo em recursos com base nas NCCN Guidelines que representam acessibilidade local, consideração das diferenças metabólicas nas populações e variação regulatória regional. Eles podem ser baixados gratuitamente para uso não comercial no site NCCN.org/global ou por meio da Biblioteca Virtual do aplicativo da NCCN Guidelines. Saiba mais e participe da conversa com a hashtag #NCCNGlobal.

