NCCN trabalha para melhorar tratamento do câncer em crianças globalmente com recomendações recentemente traduzidas

NCCN Guidelines (Diretrizes da NCCN) para leucemia linfoblástica aguda pediátrica em chinês, japonês, francês, espanhol e português já estão disponíveis gratuitamente em NCCN.org

PLYMOUTH MEETING, Pensilvânia, 17 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) – uma aliança dos principais centros de câncer nos Estados Unidos – está anunciando a publicação de versões traduzidas das NCCN Guidelines® para leucemia linfoblástica aguda pediátrica [Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)] em chinês, francês, japonês, português e espanhol. A ALL pediátrica é o tipo mais comum de câncer em crianças, mas é altamente curável quando tratado com métodos contemporâneos e baseados em evidências 1 As NCCN Guidelines são escritas e atualizadas por autoridades proeminentes de várias disciplinas da saúde. Elas incluem as recomendações mais completas e atualizadas para tratamento de pacientes, incluindo crianças com câncer, fora de um ambiente de estudo clínico.

"Mais vidas de crianças podem ser salvas através da aplicação de tratamentos baseados em evidências, amplamente disponíveis", disse. "Avanços no combate à ALL pediátrica têm sido notáveis nos últimos anos. Podemos melhorar a taxa de cura ainda mais, por nos certificarmos de que as melhores práticas sejam aplicadas em todas as partes do mundo. Chegamos mais perto de cumprir esse objetivo por tornar as NCCN Guidelines, baseadas em evidências e em consenso de especialistas, mais disponíveis para quem não fala inglês".

A versão em inglês das NCCN Guidelines para ALL pediátrica foi primeiramente publicada em maio de 2019. As recomendações cobrem algoritmos típicos de tratamento, tais como regimes de quimioterapia por múltiplos agentes, bem como inovações emergentes em terapia dirigida e terapia do receptor de antígeno quimérico (CAR – chimeric antigen receptor) de células T, um tipo de imunoterapia. As diretrizes se destinam ao controle de pacientes do nascimento à adolescência e até o início da idade adulta.

"Essas NCCN Guidelines incluem um forte foco em tratamento de apoio, a fim de reduzir efeitos colaterais potencialmente perigosos para as crianças em tratamento", explicou do Dr. Carlson. "Elas também ajudam a identificar populações vulneráveis, tais como bebês ou pacientes com síndrome de Down, e fornecem recomendações específicas para mantê-los tão seguros quanto possíveis, por curto e longo prazo".

As diretrizes traduzidas estão disponíveis gratuitamente para uso não comercial em NCCN.org/global ou através da biblioteca virtual do aplicativo da NCCN Guidelines® (Virtual Library of NCCN Guidelines® App).

O Departamento Global da NCCN atualiza e expande constantemente adaptações e traduções das NCCN Guidelines para todos os principais tipos de câncer, bem como para tratamento de apoio e prevenção. Mais de 40 novas traduções foram publicadas apenas neste ano, incluindo diretrizes clínicas e versões amigáveis aos pacientes. A NCCN também fornece o NCCN Framework for Resource Stratification (Sistema da NCCN para Estratificação de Recursos) da NCCN Guidelines (NCCN Framework™) e a NCCN Harmonized Guidelines™ (Diretrizes Harmonizadas da NCCN) com ótimas recomendações, junto com métodos pragmáticos para adaptar tratamentos em ambientes com recursos limitados, tais como países de baixa e média renda. Visite AlliedAgainstCancer.org para saber mais sobre o trabalho em andamento da NCCN na África Subsaariana, com a Coalisão Africana do Câncer, Sociedade Americana do Câncer, Iniciativa Clinton de Acesso à Saúde e IBM.

Recomendações gratuitas para autotratamento e controle do estresse para pacientes com câncer, profissionais de saúde e instituições de saúde durante a pandemia da COVID-19 já estão disponíveis em inglês, chinês e espanhol em NCCN.org/covid-19.

Visite a NCCN.org/global para saber mais sobre tudo que a organização está fazendo para melhorar o tratamento do câncer em todo o mundo e junte-se às discussões online pela hashtag#NCCNGlobal.

