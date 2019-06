SAO PAULO, 4 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A NET(net) anuncia hoje a contratação de um executivo crucial na América Latina, com a nomeação de Paulo Simon como VPS da América Latina, com efeito imediato. Simon estará à frente da equipe da América Latina no aprimoramento dos já excelentes resultados, liderando a expansão da clientela na região.

Paulo Simon

A incluso deagrega à já talentosa de profissionais da NET(net) na LATAM. Com uma experiência diversificada que inclui cargos como Diretor Comercial e CIO, em conjunto com a experiencia em consultoria e gestão de vendas para empresas como CGI, TIVIT, Deloitte e Price Waterhouse, Simon tem tudo para liderar a expansão contínua da NET(net) por toda a América do Sul e Central.

"Esta é uma contratação estratégica para nós da América Latina", disse a Presidente e CEO da NET(net), Kellsey D. Le. "Temos passado por um drástico crescimento nos últimos anos e a contratação de uma pessoa com a bagagem de Paulo é necessária, uma vez que buscamos cada vez mais o amadurecimento da empresa, alinhando as pessoas e os recursos corretos para nos mantermos à frente da crescente demanda, enquanto mantemos os altos níveis de satisfação dos clientes."

Steven C. Zolman, proprietário, fundador e presidente do conselho da NET(net) acrescentou, "Prevemos um potencial de crescimento ilimitado na América Latina para os nossos serviços de otimização de custos e valores em TI. A experiência que Paulo traz para os nossos clientes e para o mercado em geral terá um impacto imediato para que alcancemos nossos objetivos para 2019 e posteriores".

Paulo Simon disse, "A oportunidade que temos à frente é, no mínimo, animadora. Tendo trabalhado com clientes em toda a América Latina, a demanda por serviços de otimização de custos e valores em TI como os que a NET(net) presta tem crescido exponencialmente. Como as empresas da América Latina passam por um crescimento inédito, elas também enfrentam os desafios que o acompanham e, com mais frequência, se veem vítimas das práticas predatórias de preços dos fornecedores de tecnologia e das forças do macromercado, como desvalorização da moeda. A NET(net) tem capacidade e está pronta para amenizar os impactos destes custos crescentes com tecnologia em toda a América Latina".

Sobre a NET(net)

Comemorando 17 anos, aNET(net) é líder mundial em otimização de investimento em TI. Com mais de 2.500 clientes, 25.000 contratos, o que resulta em um valor incremental capturado pelo cliente de mais de USD 250 bilhões. A NET(net) tem a expertise de que você precisa, a experiência que você deseja e o desempenho que você exige. Acesso nosso site em www.netnetweb.com.

Contato: Dexter Siglin, 616-378-6870, dsiglin@netnetweb.com

FONTE NET(net)