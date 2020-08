Netreo e Siena Company anunciam parceria para levar ao mercado brasileiro recursos avançados de monitoramento e gerenciamento de TI

Especialista em transformação digital adota as soluções da Netreo para serviços avançados de gerenciamento de TI

Huntington Beach, Califórnia, Aug. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Netreo, plataforma premiada para monitoramento e gerenciamento de infraestrutura de TI, anunciou hoje sua parceria com a Siena Company, empresa de serviços e desenvolvimento de software focada em transformação digital em empresas líderes de mercado. A Siena Company, uma revendedora de valor agregado (VAR) com vasta experiência em gerenciamento de operações de TI, é reconhecida pelo setor por sua profundidade técnica e de processo, além de metodologia para garantir uma busca incansável de valor com seus clientes.



Agora, através dessa parceria com a Netreo, entidades privadas e públicas no Brasil terão acesso ao inovador software de monitoramento de TI da Netreo para ambientes locais, multi-cloud (por exemplo, Microsoft Azure, Amazon Web Services e Google Cloud Platform) e híbridos. Essa plataforma possui recursos que variam de:

Monitoramento, detecção e alerta de anomalias;

Gerenciamento de desempenho de servidores (incluindo máquinas virtuais);

Solução de problemas, diagnóstico e análise dos tempos de resposta de aplicativos (incluindo o Microsoft 365);

E inclui automatização de infraestrutura para solucionar problemas tecnológicos por meio de AIOps.



Juntos, a Netreo e a Siena fornecerão uma fonte única e confiável para monitoramento de sistemas complexos, híbridos e multi-cloud de TI, além de dispositivos e locais. Proporcionando, assim, a garantia de continuidade de negócios, eficiência de recursos e economia de custos por meio da consolidação de ferramentas, remoção de complexidade e eliminação de pontos cegos.



“Não é raro de se encontrar departamentos de TI, de diversos tamanhos, com uma miríade de processos, profissionais, fornecedores, níveis de serviço, ferramentas e sistemas vivendo um dia-a-dia frenético cheio de surpresas desagradáveis. Orquestrar toda esta complexidade é tarefa desafiadora.”, diz Pedro Siena, CEO e fundador da Siena, “Movidos por este desafio, percebemos que precisávamos, não somente de um novo produto, mas de uma plataforma que pudesse viabilizar nosso novo modelo. Encontramos na Netreo o que buscávamos. Uma plataforma completa, que nos permite observar, analisar e atuar em todos os ativos de hardware, bem como nas redes de comunicação, até na performance das aplicações nos sistemas. Acreditamos que a Netreo e a Siena Company juntas levarão muitas empresas brasileiras a novos patamares de competitividade. Venha ser uma delas. Conte com a gente. Estamos aqui para serví-los.”



Focada na transformação digital, gerenciamento de informações e integração de sistemas desde 1996, a talentosa equipe da Siena traz mais de duas décadas de história agregando valor a empresas, ajudando-as à melhorar sua visibilidade, controlar custos, transformar sua TI e em tornarem-se referências em serviços de TI.



“Promover uma incrível experiência ao usuário por meio de nossa plataforma - com foco na utilização da tecnologia e no sucesso do cliente - sempre foi a missão da Netreo como empresa. Ao fazer parceria com a Siena, temos o prazer de combinar nossas redes e experiência em monitoramento full-stack para fornecer soluções de TI de ponta e de classe mundial ao mercado brasileiro ”, disse Ged Caldwell, CRO (Chief Revenue Officer) da Netreo.



Sobre a Siena Company

Desde 1996, promovendo a transformação digital em empresas líderes de mercado por meio de uma equipe dedicada de especialistas em software, infraestrutura e de gerenciamento de projetos, a Siena Company tem um portfólio de serviços para ajudar seus clientes em momentos de tomada de decisão. São especializados na compreensão de problemas, construção de conceitos, geração de idéias, prototipagem, desenvolvimento de software, desenvolvimento de mercado, produção e ativações digitais.

Mais informações sobre a Siena Company podem ser encontradas em: https://sienacompany.com/.



Contatos da Siena:

Telefone: +55 19 3249-0555

Whatsapp: +55 19 99792-7527

Email: contato@sienacompany.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11470850/admin/

Instagram: https://www.instagram.com/sienacompany/



Sobre a Netreo

Os premiados produtos de gerenciamento de TI e AIOps da Netreo oferecem aos clientes informações em tempo real sobre suas nuvens, redes locais e híbridas, aplicativos e dispositivos - para que eles possam proporcionar experiências incríveis à seus clientes internos e externos. A Netreo, hoje usada mundialmente por milhares de entidades públicas e privadas, monitora dezenas de milhões de ativos e dispositivos por dia. A Netreo é uma das empresas de crescimento mais rápido da Inc 5000.

Teste de graça, ou entre em contato com a Netreo:

Twitter: https://twitter.com/netreo

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/netreo

Facebook: https://www.facebook.com/netreo/