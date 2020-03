NetSfere oferece serviços de mensagens corporativas gratuito seguro para provedores de cuidados de saúde e socorristas durante COVID-19

Para habilitar os profissionais de saúde e socorristas durante esta pandemia, a NetSfere está oferecendo acesso gratuito à sua plataforma baseada em nuvem que viabiliza a comunicação e colaboração de forma segura e em conformidade

CHICAGO, March 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A NetSfere, um premiado serviço global de mensagens móveis seguras e uma plataforma de colaboração da Infinite Convergence Solutions, Inc, anunciou hoje que seus serviços seguros de mensagens corporativas estão sendo oferecidos gratuitamente a hospitais, prestadores de cuidados de saúde, socorristas e entidades governamentais em todo o mundo, em um esforço para compensar o impacto da COVID-19, com efeito imediato.



Esta oferta é válida somente para novos clientes. Os serviços gratuitos serão oferecidos até 30 de junho de 2020 e esta oferta é válida em todo o mundo. Para saber mais sobre a oferta de serviços gratuitos de mensagens da NetSfere de serviços, entre em contato com COVID-19Support@netsfere.com .

A plataforma baseada em nuvem da NetSfere inclui criptografia de ponta a ponta em conformidade com a HIPAA e outros requisitos regulatórios globais, como GDPR, fornecendo aos prestadores de cuidados de saúde, socorristas e funcionários do governo uma opção de comunicação segura que oferece a agilidade das mensagens instantâneas em vários dispositivos. Médicos, enfermeiros e outros profissionais médicos podem se comunicar e consultar simultaneamente diagnósticos de pacientes ou resultados de testes, ao mesmo tempo em que simplificam as comunicações e operações.

“Os prestadores de cuidados de saúde e os socorristas estão atualmente na linha de frente protegendo a segurança das pessoas em todo o mundo durante a pandemia global de COVID-19 e sentimos a necessidade de oferecer-lhes assistência de qualquer maneira que pudermos", disse Anurag Lal, presidente e CEO da Infinite Convergence. “Esperamos que, ao oferecer nossos serviços de mensagens empresariais gratuitamente a esses prestadores de cuidados de saúde, poderemos ajudar a melhorar as comunicações internas, eliminar quaisquer pontos problemáticos existentes, permitindo que façam seu trabalho de forma mais eficiente”.

O plano de mensagens corporativas da NetSfere inclui disponibilidade global de serviços baseados em nuvem, algoritmos de segurança líderes do setor que suportam criptografia dispositivo a dispositivo, recursos baseados em localização, controles administrativos e ferramentas de colaboração, incluindo chamadas de voz individuais e em grupo de alta definição, streaming de vídeo e compartilhamento de tela.

Sobre a NetSfere

A NetSfere é um serviço seguro de mensagens para empresas e plataforma de colaboração da Infinite Convergence Solutions, Inc . A NetSfere fornece recursos de segurança e de entrega de mensagens líderes do setor, incluindo disponibilidade global de serviços baseados em nuvem, criptografia dispositivo a dispositivo, recursos baseados em localização e controles administrativos. O serviço também é oferecido em parceria com a Deutsche Telekom, uma das principais empresas de telecomunicações integradas do mundo, e com a NTT, uma provedora global de serviços de comunicação e tecnologia da informação, para oferecer conjuntamente a NetSfere para seus clientes em todo o mundo. O serviço utiliza a experiência da Infinite Convergence com entrega de soluções de mobilidade para operadoras móveis Tier 1 em todo o mundo e tecnologia que dá suporte a mais de 400 milhões de assinantes e mais de um trilhão de mensagens ao ano. A NetSfere também está em conformidade com os requisitos regulatórios globais, incluindo GDPR, HIPAA, Sarbanes-Oxley, ISO 27001 e outros. A Infinite Convergence Solutions tem escritórios nos Estados Unidos, Alemanha, Índia e Cingapura. Para mais informação, visite www.netsfere.com .